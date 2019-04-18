［安心出轨事件］郑秀文首度回应！

「安心出轨事件」持续再延烧，不管是演艺界朋友、媒体和网友，在事发爆发之后，最担心的莫过于是sammi郑秀文的状况，18日她终于发文回应许志安出轨黄心颖。
全文：
这次 ，是我们婚姻中共同重要的一课。这段期间， 我们共同经历情绪起伏， 我们也就事件详谈很久很深 。 这是夫妻二人之间的一课， 也是往后婚姻路上学习到的一课。 我们在婚姻中走进更深处， 婚姻当中除了彼此给予的幸福温暖， 当中也深深包含了彼此的错误和彼此的原谅。
人谁无过是老生常谈，但事实确是如此啊。
在这次中， 重要的， 是更进一步身历婚姻其中真谛。 幸福不只是一场场顺利美满，当中也有试炼， 也一起去经历高低状况，让夫妻之间的感情厚度带领着前行， 更要彼此走进对方的内心， 一起正视各自的软弱， 不放弃自己， 不放弃对方，互相纠正， 互相提点， 在婚姻历练中， 我深信经历和教训一定会帮助重回正轨， 生命更会更生。
这期间在我们彼此都最难捱的时刻， 握着手一起祈祷， 对我们的帮助极大。 今天，肩上的重担仿佛轻了很多。 只愿一切快平息， 回归平静。 最后挚诚请求各大传媒不要再等候和追访我年纪老迈行动不便的父母。 没有更多想表达了，今天以后，就只向前看， 在时间的见证中，继续一步步前行。
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這次 ,是我們婚姻中共同重要的一課。這段期間, 我們共同經歷情緒起伏, 我們也就事件詳談很久很深 . 這是夫妻二人之間的一課, 也是往後婚姻路上學習到的一課. 我們在婚姻中走進更深處, 婚姻當中除了彼此給予的幸福溫暖, 當中也深深包含了彼此的錯誤和彼此的原諒. 人誰無過是老生常談,但事實確是如此啊。 在這次中, 重要的, 是更進一步身歷婚姻其中真諦. 幸福不只是一埸埸順利美滿,當中也有試煉, 也一起去經歷高低狀況,讓夫妻之間的感情厚度帶領著前行, 更要彼此走進對方的內心, 一起正視各自的軟弱, 不放棄自己, 不放棄對方,互相糾正, 互相提點, 在婚姻歴煉中, 我深信經歷和教訓一定會幫助重回正軌, 生命更會更生. 這期間在我們彼此都最難捱的時刻, 握著手一起祈禱, 對我們的幫助極大. 今天, 肩上的重擔彷彿輕了很多. 只願一切快平息, 回歸平靜. 最後摯誠請求各大傳媒不要再等候和追訪我年紀老邁行動不便的父母. 沒有更多想表達了,今天以後,就只向前看, 在時間的見證中,繼續一步步前行. ❤️
资料来源：新浪娱乐