［安心出轨事件］郑秀文首度回应！

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「安心出轨事件」持续再延烧，不管是演艺界朋友、媒体和网友，在事发爆发之后，最担心的莫过于是sammi郑秀文的状况，18日她终于发文回应许志安出轨黄心颖。

全文：

这次 ，是我们婚姻中共同重要的一课。这段期间， 我们共同经历情绪起伏， 我们也就事件详谈很久很深 。 这是夫妻二人之间的一课， 也是往后婚姻路上学习到的一课。 我们在婚姻中走进更深处， 婚姻当中除了彼此给予的幸福温暖， 当中也深深包含了彼此的错误和彼此的原谅。

人谁无过是老生常谈，但事实确是如此啊。

在这次中， 重要的， 是更进一步身历婚姻其中真谛。 幸福不只是一场场顺利美满，当中也有试炼， 也一起去经历高低状况，让夫妻之间的感情厚度带领着前行， 更要彼此走进对方的内心， 一起正视各自的软弱， 不放弃自己， 不放弃对方，互相纠正， 互相提点， 在婚姻历练中， 我深信经历和教训一定会帮助重回正轨， 生命更会更生。

这期间在我们彼此都最难捱的时刻， 握着手一起祈祷， 对我们的帮助极大。 今天，肩上的重担仿佛轻了很多。 只愿一切快平息， 回归平静。 最后挚诚请求各大传媒不要再等候和追访我年纪老迈行动不便的父母。 没有更多想表达了，今天以后，就只向前看， 在时间的见证中，继续一步步前行。

资料来源：新浪娱乐