不少长期呆在冷气室的人都会有鼻塞的困扰。呼吸得更用力，只有一个鼻孔可通气等等，都让人很不畅快！鼻塞虽不是大病，但呼吸困难却足以令人头昏脑胀、注意力涣散。今天就分享4招，让你气息通畅！

1.热疗法

用热毛巾敷在鼻子上，或用吹风筒的热风吹鼻孔、双侧太阳穴、风池穴、大椎穴，都可缓解鼻塞。此外，淋浴或在浴室里呼吸湿润的温水蒸汽，也有助于通鼻。

2.按摩疗法

按压、搓揉迎香穴 （鼻孔旁的0.5吋左右各有一迎香穴），以及两眉之间，接近额窦部位的印堂穴，刺激这些穴位，可促进鼻窦内血液循环，加强鼻黏膜抵抗外邪，及代谢分泌物的功能。清晨刚起床、要入睡前、或鼻部不舒服时，适度按摩1、2分钟即可。

3.戴帽子或用围巾包头保暖

鼻塞时，不妨用围巾或戴帽子为头部保暖，你会发现鼻子很快畅通！另外，也留意膝盖、肩膀这些地方的保暖，都有助于舒缓鼻塞。

4. 喝足够的水

每天8大杯水，多喝果汁，都可以避免鼻腔、喉咙干燥。同时还可稀释痰和鼻涕，让它们更容易被擤出来。另外，尽量避免饮用含咖啡因的咖啡、茶、可乐，以及含酒精的饮料，都可改善鼻塞。

最后，鼻塞时要留意，不可过度用力擤鼻涕，因为会造成耳鸣，严重甚至会引起耳部疾患，也有可能把鼻咽部含有病菌的分泌物，经过耳咽管推进中耳腔造成急性中耳炎。

编辑：Angel 迎晶

参考来源：CTGoodJobs、图片摘自网络

日期：10/1/2018