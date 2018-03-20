黄鸿升新歌《人类》出炉！让你感受穿梭人类进化史的四个时代！

黄鸿升新歌「人类」MV

词曲创作概念主打日系疗癒摇滚「人类」

ＭＶ一人分饰四角 穿梭人类进化史中的四个时代

「史前人类」、「文艺复兴」、「工业时代」、「现代」

黄鸿升亲赴东京做造型，穿帅帅体验山洞内吃烤鸡

全方位实力派偶像歌手 黄鸿升日前拍摄新专辑「人类」裡的同名主打歌「人类」MV，这首歌是黄鸿升本人填词的歌曲，为这张新专辑「HUMAN」主题而写。「人类」ＭＶ由金曲奖导演黄中平大师执导，以人类「追寻梦想」与「飞翔」的概念做连结，贯穿四个时代；黄鸿升代表一个历经四个不同时代，且不断追逐飞行梦想的人类。为了以造型来区分出四个时代，黄鸿升亲自赴东京做造型，以不同时代的代表符号来表达四个时代，在拍摄第一个「穿越回史前人类」概念时，黄鸿升穿得帅帅的但是是在山洞内吃烤鸡，大反差的情景也让黄鸿升感觉十分有趣。

追求梦想，就是学会让好奇心「飞翔」

黄鸿升以外星人的角度来看「人类」这个生物很难理解，因为他们有梦想。人类这个生物有时也很好懂，因为他们总是追求梦想。而人类之所以和其他动物、生物不同之处，就是因为人类有梦想，所以在追求梦想，在追求的过程中，不断累积战力、耐力、体力，当遇到机会来临时，瞬间爆发，让梦想发光发热。

这首歌以充满温暖和热血的摇滚节奏，像一部梦想路上的公路电影，一路上逆着风、和全世界逆向而行，耳边呼啸着反对声浪、酸言酸语；但是紧握方向盘的手不会放，坚持着自己的方向，一路向前，即使要经历过坎坷的路面、严峻的气候、煎熬的孤寂，都是属于自己的追梦之旅。这首充满正能量的歌曲，激励人心，不要忘记初衷；黄鸿升用一种诚恳与坚毅的歌声，大声唱出「用尽全力追寻，只想成为，完整的人类」，做一个让外星人也惊奇的、有梦的人类！

黄鸿升说：梦想，完整了「人类」

「人类」ＭＶ故事描述史前时代，一片荒原中，黄鸿升饰演的人类捡到一个玻璃罐，产生好奇心（象徵梦想的起源），抬头看见天空飞过鸟群，几支羽毛掉落在人类脸上，他张开双臂模彷天空中鸟儿飞翔的姿势，企图飞上蓝天，从悬崖边坠落至「文艺复兴时代」，在充满文艺复兴时代风格的房间裡，人类发现自己与周围环境格格不入，立刻换装变身为一位艺术家，发现了一幅油画，人类定眼细看，画裡的人，正是自己。透过天文望远镜，人类看到了因为工业时代过度开发的遗害；瞬间，人类发现自己置身在一个荒芜的山洞裡，飢寒交迫地在沙滩上捡拾罐头和饮用水，在食物都用尽时，他喝下宝特瓶裡最后一滴水，人类透过自己的手圈起的镜头，看见了天空飞过的飞机。

模型飞机画过镜头，现代的人类，拿着飞机模型模拟飞行，桌子上堆放各种写着“人类“字眼的书籍；人类安静地边吃着桌上丰盛的烤鸡大餐，忽然看到史前时代的人类正隔着落地窗站在外面，竟然长得跟自己一模一样！！吓得现代的人类一闭眼再睁开眼时，已经和史前时代的人类站在山洞裡对望。

当现代的人类与史前时代的人类在山洞裡对望，看见彼此的天空，一边是飞翔的鸟群，一边是飞机，象徵着人类追寻梦想（飞翔）的想法一直不变，从鸟类进化到飞机，梦想，完整了「人类」。

如此用心拍摄的「人类」MV已全面曝光。而黄鸿升结束了「HUMAN」专辑在台的宣传后，除了校园与商业演出外，今年6月份也即将前往新加坡拍摄电影，同时今年的香港个人演唱会也正在筹备中，详细内容请见AES黄鸿升脸书纷丝专页。

黄鸿升《人类》MV

黃鴻升《人类》（《 HUMAN 》）

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资料来源：Rock News 滾石