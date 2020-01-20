黄致列被曝回归《歌手》惹争议，曾吐槽中国空气和水差

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1月19日，黄致列突然在微博发文感谢中国，感谢《我是歌手》，还晒出了《我是歌手》的舞台图。

2016年，黄致列在第四季的《我是歌手》中获得了季军。当年他的歌声在全网引起很大反响，使他人气暴涨，也积累了很多中国粉丝。而这次发文感谢《我是歌手》舞台，不仅仅只是感谢那么简单。有网友爆料：黄致列将以补位歌手的身份回归《我是歌手》第八季。不过，对于黄致列回归的消息，网友并不买帐，甚至持抵制态度。

网友之所以抵制黄致列，是因为当时他经常对粉丝表示很喜欢中国和中国的美食，但没想到回到韩国后，就在节目上大谈在中国的事。他先是在韩国综艺中大谈自己在中国赚了很多钱，是在韩国的100倍，助理还忍不住当场爆料两个节目的酬劳是3亿韩元，当时引起了中国网友不少争议。

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接着黄致列又在韩国一档综艺里，吐槽中国空气和水质，说刚到长沙就看不到前方，喝水有股味道，但自己适应能力强，什么环境都可以忍受。这番话让网友反感，纷纷喊话：不喜欢就别来。

事后，黄致列发布了道歉信，说自己是表达不当，让大家误会了，他的本意是：虽然中国和韩国的气候不同，但并没有影响我参加节目的热情和效果。可能他想表达的是，中国的空气和水质让他不太习惯，但都适应了，想突出自己适应能力强，但没想到表达不明确，引起中国粉丝的反感。不过直到现在，观众都没有原谅他犯下的错！

不知不觉，《我是歌手》已经播出到了第八季，而这一季也改名为《歌手·当打之年》。目前，第八季《歌手·当打之年》已经开始录制，嘉宾阵容已经公布，分别是毛不易、周深、徐佳莹、萧敬腾、袁娅维、华晨宇、日本歌手米西亚，据说是历年来最年轻的一届。

虽然黄致列的回归会给节目增加更多话题度，不过网友却不买帐。你期待黄致列成为候补选手吗？

新闻摘自：搜狐娱乐

照片视频摘自网络