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黄秋生认「准备要入籍台湾」！　

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
黄秋生认「准备要入籍台湾」！　
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港星黄秋生向来直率敢言，常在脸书公开评论社会时事，日前他在脸书PO出准备搭机的照片，12日就透露人正在台湾隔离中，更坦言正在准备入籍台湾，要当个真正的台湾人，引起网友热议。

黄秋生12日在脸书发文，写道：「人在台湾。隔离十四天。自得其乐。」不少网友发现他在台湾，开心留言欢迎，有人开玩笑说：「入籍台湾吧！」没想到他大方承认：「准备中！」也表示深刻地感受到台湾自由的空气，透露的确正在筹备入籍事宜，台湾歌手大支也转发新闻恭喜：「欢迎欢迎大飞哥。」

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事实上，黄秋生11日下午就PO出香港机场的照片，当时透露是前往台湾拍戏，没想到隔天就自爆「准备入籍台湾」，掀起讨论。向来敢言的他，先前针对世界卫生组织（WHO）将「武汉肺炎（旧称）」正名为新型冠状肺炎（COVID-19）一事，公开表示：「谁理你改个什么名。」更直言WHO已经没有威信，正名之后的名称很难记。

在反送中活动进行期间，黄秋生提及香港最近的局面，说：「香港人的未来要靠香港人去争取，身为香港人很骄傲，我非常敬佩香港年轻人的勇气跟胆识。」此外，他也劝导在场的日本人「大家暂时不要去香港，因为警察真的疯了」，言语之中透露出现在的香港满满的不满。

新闻来源： ETtoday

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