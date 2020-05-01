娱乐 Entertainment明星 Celebrity电视剧 TV Drama 黄景瑜 李沁新剧《亲爱的戎装》剧照曝光 网友：《太阳的后裔》既视感！ by Celine 1 May 2020 written by Celine 1 May 2020 Advertisement 中国演员黄景瑜和李沁近日合作新的电视剧《亲爱的戎装》，一组新剧照曝光后，场景神似韩剧《太阳的后裔》引发热议。很多网友纷纷表示：“黄景瑜好帅！”、“有种《太阳的后裔》的既视感！”。 Advertisement 《亲爱的戎装》是一部军旅热血的爱情电视剧，是改编自小说《军装下的绕指柔》。剧情讲述东南战区特战旅特种兵梁牧泽（黄景瑜饰演）与战区总医院心外科医生夏初（李沁饰演），一同追求理想，履行军人的职责与使命，同时也收获爱情的故事。 新闻来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Celine previous post 易烊千玺因拍戏档期暂别《街舞3》 导演发长文送祝福：期待千玺队长的下一部作品 next post 《创造营2020》 鹿晗和黄子韬一起跳女团舞？！ You may also like 《创造营2020》 鹿晗和黄子韬一起跳女团舞？！ 1 May 2020 易烊千玺因拍戏档期暂别《街舞3》 导演发长文送祝福：期待千玺队长的下一部作品 1 May 2020 《极限挑战》第六季官宣了！小绵羊张艺兴回归 邓伦加入成团宠！ 30 April 2020 5月12日正式入伍 《浪漫医生金师傅》的梁世宗要去当兵了！ 30 April 2020 看似心情不错 周扬青分手罗志祥后首度晒出美照~ 30 April 2020 点赞刘亦菲动态引复合传闻 宋承宪：是工作人员手滑 30 April 2020 陈德容离婚首发声：公主不缺白马王子！ 8年豪门婚姻告终 30 April 2020 美国记者上电视被抓包没穿裤子！ 30 April 2020 《少年PI》印度影帝Irrfan Khan病逝 享年53岁 29 April 2020 再当爸！大病初癒的英国首相约翰逊喜获麟儿！ 29 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.