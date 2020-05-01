黄景瑜 李沁新剧《亲爱的戎装》剧照曝光 网友：《太阳的后裔》既视感！

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中国演员黄景瑜和李沁近日合作新的电视剧《亲爱的戎装》，一组新剧照曝光后，场景神似韩剧《太阳的后裔》引发热议。很多网友纷纷表示：“黄景瑜好帅！”、“有种《太阳的后裔》的既视感！”。

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《亲爱的戎装》是一部军旅热血的爱情电视剧，是改编自小说《军装下的绕指柔》。剧情讲述东南战区特战旅特种兵梁牧泽（黄景瑜饰演）与战区总医院心外科医生夏初（李沁饰演），一同追求理想，履行军人的职责与使命，同时也收获爱情的故事。

新闻来源：新浪娱乐