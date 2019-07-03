黄晓明Angelababy被爆将官宣离婚！

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中国女星Angelababy和老公黄晓明2日晚间被爆出将会官宣离婚，再度掀起网友一阵骚动！小俩口2015年领证结婚，2017年生下儿子小海绵，不过自从老公捲入股票桉后，半年来离婚传言便不断爆出。、

根据中国媒体报导，网上昨天突然疯传对话截图，爆料黄晓明和Angelababy离婚，「可能今天（指2日）官宣。」对此女方的工作人员表示，消息不属实，「太假了！」

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黄晓明和Angelababy交往4年，并在2015年5月27日（527=我爱妻）领证结婚，同年10月在上海展览中心举办盛大的世纪婚宴，超过半个娱乐圈大咖都特别出席。黄晓明更是在婚礼上誓言到了7、80岁还会把Baby当作公主宠爱，这段甜蜜告白至今依旧是经典的婚礼金句。

婚后黄晓明和Angelababy时常出双入对，直到2018年被踢爆捲入18亿人民币股票炒作案，为此发表声明，除了强调没有参与股票操控，透露股票帐户由母亲代管，过程中帐户被炒股桉人物高勇管理，坦言理财不慎，为此向大众道歉。随后又传出他因为是补税大户，导致离婚，不过当时传言火速被驳斥了。

此外，Angelababy拍戏时，老公黄晓明也总会带着孩子来探班，甜蜜身影时常成为话题。不过两人最近又陷入婚变传言，原因是网友发现，日前合体出席邮轮活动时，老公贴心帮忙提长裙，活动结束后她却是单独在工作人员陪同下离开，各走各路。不过有的网友力挺闢谣「黄晓明杨颖好着呢」、「人家的幸福没必要公开秀啊。」可是，这样的理由确实无法让人信服。

新闻来源: Ettoday