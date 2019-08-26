黄晓明喜欢在用餐时间开会有原因

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中国男星黄晓明最近在真人秀《中餐厅3》担任店长，因为行事作风过于霸道，从节目开播至今频频遭到网友吐槽，近来有观众发现，他在节目中总是要求餐厅合伙人在吃饭时间开会、谈公事，导致大家都没时间好好吃饭，再度掀起了争议，对此节目组在25日晚间也特别发文帮他解释。

在最新一期节目中，黄晓明在众人聚在一起吃晚饭期间，突然要求大家开会，谈论公事，当时众人也纷纷放下筷子，提出自己的个人意见，不过从影片中可以看到，当没有轮到自己发言时，大家还是忍不住拿起筷子继续吃，没想到杨紫吃到一半，却突然被点到发言，反应不过来的她只能愣在原地。

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看到这状况，黄晓明似乎十分不开心，看着杨紫直言：「妳吃完了吗？要不然妳先吃完咱（我）们再说。」不少网友看到这一幕，都为其他艺人和合伙人感到不值，「在大家累了一天，饭到没吃好的情况下，要人家开会是对」、「为什么要在吃饭时间开会」、「只有店长一个人吃饱，大家都还在吃」，掀起了不少热议。

而节目组25日晚间也特别在官方微博上代为解释，称黄晓明是希望可以了解所有人的想法，「及时与各位合伙人保持紧密沟通，为不占用大家更多休息时间，在饭后组织餐厅会议，根据情况随时调整餐厅经营模式。」不过对此解释，不少网友都不买帐，「这只是黄晓明一个人吃饱了后就开会，但其他人没有吃饱啊」、「确定是饭后吗，大家都还在吃不是吗？」

新闻来源: Ettoday