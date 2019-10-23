黄明志 1231 与歌迷倒数跨年，4896 巡演将登上万人体育馆

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堪称“大马全能创作鬼才”的黄明志 NAMEWEE 年尾有大’搞作’,他将于 12 月 31 日,晚上 9 点,在 Axiata Arena 亚通体育馆,举办世界巡演《4896 – Final Call》,这 也是黄明志展开了歌手生涯中,首次在能够容纳万人的体育馆,举办个人演唱会。

黄明志也是一圆当年梦。 9 年前, 他在吉隆坡的演唱会被迫取消,这么多年来虽然在美國、香 港、台湾、新加坡等地方的演唱会场场爆满,但是他一直以来的梦想就是回到吉隆坡完成他 的演唱会。这次举办演唱会的申请成功获得了政府的批准,故推掉了多项国内外盛大跨年活 动邀请,选择在跨年这天和粉丝们一起嗨。

演唱会取名 4896,是一句俚语,叫「西北够力」,这是代表『很强、很厉害』的意思。做为 巡演主题,也为了彰显巡演会是“西北够力”精彩!黄明志将贯彻搞怪与充满活力的风格,为 大家带来娱乐性十足的演出内容。除了歌单将汇聚各种语言及演绎风格,启用强阵容乐手伴 奏,舞美制作也是精心打造酷炫的灯光音响效果,而且,演唱会也将邀请嘉宾站台助阵,务 必看头十足。

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出道 12 年的黄明志,以创意灵感和大胆作风走红,他的歌词、MV 视频与电影屡屡触及敏感 题材,打破禁忌,创下无数劲爆话题,部分作品也被遭禁播,禁演等。但是,黄明志的歌曲 题材多元,不是只有「惊世骇俗」,也有励志,温韾感人的作品,成功引起广泛共鸣。他的 歌手身份也渐渐在专业上也获得肯定,还两度提名『金曲奖最佳国语男歌手奖』。

黄明志个人 YouTube 频道坐拥高达 213 万订阅率,影片总点阅率更高达 8 亿次,在网路获封 “亿万点击天王”的头衔。除了创作歌手身份,也曾执导及参演多部电影,更凭着《辣死你妈》 获颁“日本大阪亚洲电影节”最佳新晋导演奖。也正是凭着「西北够力」的毅力和坚持,靠着 不懈的努力,终于凭实力站上了万人大舞台!

门票 10 月 31 日公开发售

黄明志《4896 – Final Call》世界巡回演唱会吉隆坡站,门票将在 10 月 31 日,中午 12 点起, 透过电话热线+603-92233667 或者网购 www.myticket.asia 公开发售。演唱会票价分为 RM598, RM498,RM428,RM348,RM268 与 RM188 (*未加 RM4 手续费)。

凡在 10 月 28 日或之前在网上申请成为星艺会员的客户,只要透过电话或者亲临星艺娱乐办 公室购票,即可享有高达 10%的门票折扣,并可获得会员卡积分,优惠数额有限,先购先得。 欲知更多演唱会详情,请拨打热线 03-9223 3667 或浏览 www.starplanet.com.my。