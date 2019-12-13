黄明志《4896》Final Call吉隆坡跨年演唱会取消

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星艺娱乐今午3时45分在脸书贴出演唱会取消公告：“遗憾地通知，原定于12月31日，在吉隆坡亚通室内体育馆（Axiata Arena）举办的黄明志《4896》Final Call 演唱会，由于在合作方面无法达到共识，故本公司已确定将演唱会取消。为此，我方深表遗憾。”消息一出，令粉丝错愕不已，纷纷留言：“为什么？”

因演出未能如期举行而给粉丝朋友们造成的不便，星艺娱乐向各位表达最诚挚的歉意，已购票的粉丝可从12月23日起，按照客户实际支付金额进行退款处理。欲知更多详情，请于营业时间内（周一至五，上午11时至傍晚7时）致电+603-92233667或发送邮件至[email protected]查询。

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《4896－Final Call》不仅是黄明志歌手生涯中，首次在容纳万人体育馆举办的个人演唱会，更是他其中的愿望——在马来西亚举办个人演唱会。

9年前黄明志在吉隆坡的演唱会被迫取消，之后虽陆续到美国、香港、台湾、新加坡等地方开唱，但黄明志一直以来的梦想就是能够回到吉隆坡完成他的演唱会。

这次黄明志举办演唱会的申请成功获得了政府的批准，因此他毫不犹豫就推掉了多项国内外盛大的跨年活动邀请，选择在跨年这天和粉丝们一起度过，没想到最后还是难逃取消的命运。

资料来源：星洲日报、中国报