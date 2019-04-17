黄心颖IG公开道歉 马国明随后首次现身！

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闹得沸沸扬扬的「安心偷吃事件」，男主角许志安昨晚7点在记者会上公开道歉后，女主黄心颖迟迟还未露面。17日终于在个人Instagram发文道歉，指自己犯下大错「不知如何面对马国明」！

而黄心颖男朋友马国明在事件后，一直没有任何消息，直至下午5点首次现身将军澳电影城，首度接受访问交代几句。

马国明首度现身，微笑面对传媒拍照。

他表示自己知道了这件事之后，已经很快就没有了生气这个感觉，反而变得平静，更担心牵涉在内的所有人，不希望有人受到伤害。

他更为女友黄心颖护航，指自己知道黄心颖已自知做错，亦十分希望可以出来同大家亲口讲。不过公司怕她情绪不稳，于是没有安排黄心颖向公众交代。

之后，马国明表示已经知道黄心颖出了IG道歉，指女友仍然很年轻，未来有很多路要走，希望大家能够给予她一些空间。

他十分豁达，表示大家不需要担心他，自己会专心工作，拍好自己的剧，不希望影响剧集进度。同时，他表示不会对安仔的言论发表任何意见，只有Sammi才有资格发言。

最后他表示希望事件尽快平息，更希望外界对他的家人高抬贵手，不要吓到爸爸妈妈，亦对大众的关心表达谢意。

马明现身交代片段，请看：

【LIVE】馬國明TVB繼續開工拍劇 【17:10】馬明現身【16:58】現場消息指，馬明化緊妝，完成之後會見傳媒。大家有咩打氣說話，可以留言啊！【LIVE】馬國明TVB繼續開工拍劇講到馬國明情況，無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲說：「佢OK，大家唔使擔心佢。馬國明佢好乖，佢自己要求繼續開工，叫大家唔使遷就佢，所以佢今晚會繼續如常開工拍攝《降魔的2.0》的外景。#馬國明 #許志安 #黃心穎 #鄭秀文 #狂摸的 #安心 Posted by on.cc 東網／東方日報 on Rabu, 17 April 2019

资料来源：东网、U港生活、黄心颖instagram