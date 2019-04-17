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黄心颖遭到TVB雪藏？乐易玲：好担心马国明

by Gigi 蕙绮
written by Gigi 蕙绮
黄心颖遭到TVB雪藏？乐易玲：好担心马国明
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马国明还要为剧集《降魔的2.0》拍摄，而黄心颖则一直在「消失」中，两人均未对此事做出任何回应。

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据悉，对於这次黄心颖形象尽毁，无线方面亦对事件相当重视，並决定即將雪藏黄心颖。

无线高层乐易玲接受港媒访问时，直言看了报道之后，还需要看怎样处理这件事「这个时候，我好关心马国明也非常担心他，因为马国明还要工作也就是还需要面对传媒。」

乐易玲指出黄心颖虽有联络她，但她都要沉淀一下，再看怎样处理。

资料来源：东方日报

日期：2019年4月17日

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