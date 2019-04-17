娱乐 Entertainment明星 Celebrity 黄心颖遭到TVB雪藏？乐易玲：好担心马国明 by Gigi 蕙绮 17 April 2019 written by Gigi 蕙绮 17 April 2019 Advertisement 无线艺人黄心颖与马国明拍拖多年，昨日（16日）被爆出心颖与人夫许志安的出轨事件。 马国明还要为剧集《降魔的2.0》拍摄，而黄心颖则一直在「消失」中，两人均未对此事做出任何回应。 Advertisement 据悉，对於这次黄心颖形象尽毁，无线方面亦对事件相当重视，並决定即將雪藏黄心颖。 无线高层乐易玲接受港媒访问时，直言看了报道之后，还需要看怎样处理这件事「这个时候，我好关心马国明也非常担心他，因为马国明还要工作也就是还需要面对传媒。」 乐易玲指出黄心颖虽有联络她，但她都要沉淀一下，再看怎样处理。 资料来源：东方日报 日期：2019年4月17日 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Gigi 蕙绮 previous post 许志安开记者会给郑秀文交待！ next post 远赴加拿大取景~梁静茹首波单曲《微光》MV出炉！ You may also like 许志安开记者会给郑秀文交待！ 16 April 2019 王俊凯现身台北 探班偶像周杰伦 竟带了「这伴手礼」 引起网友爆笑 16 April 2019 许志安被爆「偷吃」马国明女友黄心颖？！ 16 April 2019 天天为森碟庆生！叶一茜送上祝福 田亮却喊话“女儿早点回家” 16 April 2019 《Kill It》：男女主角的颜值是大亮点！！ 16 April 2019 《P风暴》票房达6亿！加码开拍第5集《G风暴》 16 April 2019 新版《新白娘子传奇》毁经典要怪谁？ 15 April 2019 杨洋自爆12岁军装童年照 粉丝看傻了！ 15 April 2019 爱豆的毕业照果然非凡！你猜得出他们是谁吗？ 15 April 2019 BTS风头一时无两！引领Big Hit成韩国最赚钱娱乐公司！ 15 April 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.