黄心颖被爆与郑俊英熟识 亲密合照曝光！

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许志安与黄心颖偷腥影片流出，事后他出面坦承偷腥，落泪向大众道歉，而黄心颖也在IG上向公开道歉，表示「不知怎么面对马国明」，马国明则回应表示黄心颖已经知道错了，希望大家不要让这件事继续发酵。

有消息指出，黄心颖过去情史丰富，不只一次导致有妇之夫的家庭失和，如今又被起底她和捲入「性爱偷拍丑闻」的韩国男星郑俊英熟识，两人还有多张合照，关係引人遐想，再度掀起热议。

综合外媒报导，偷腥事件引起大家关注，黄心颖过往与各男艺人的合照也被起底，当中网民发现竟然有韩国艺人郑俊英的身影。

原来两人曾经在2017年合作拍摄郑俊英的旅游节目《都市蜜游》，黄心颖作为嘉宾与他同游伦敦。两人在节目中才首次见面，郑俊英便要带黄心颖游览各个景点，又一同到乐器店让郑俊英大展身手，即席演奏钢琴，以及边弹吉他边唱情歌。

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之后两人变得熟识，还留下多张合照，其中一张她靠在对方肩上，看起来感情颇佳，当时她大讚对方浪漫，郑俊英也直言对她印象深刻。黄心颖亦曾经在IG上传与郑俊英巧合地穿了粉红色「情侣装」的合照，郑俊英也有追踪女方的IG。

郑俊英近日亦因为偷拍以及散播违法影片而被拘留，形象插水之余也在早前宣佈退出娱乐圈。在郑俊英出事后，黄心颖在受访时马上「断绝关係」，强调早与郑俊英没有联繫了，根本不瞭解他。

网民看到两人合照后，纷纷表示，「郑俊英认识的人还挺多的…」、「世界真小」、「两个自带病毒的Wi-Fi」，不过也有人说：「她虽然出轨很噁心，但是没必要过度揣测吧」、「一码归一码」。

资料来源：东方日报

日期：2019年4月18日