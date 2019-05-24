主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment 黄伟文50生日 彭羚激罕见现身 网称：卡司阵容比颁奖典礼强大！
娱乐 Entertainment明星 Celebrity

黄伟文50生日 彭羚激罕见现身 网称：卡司阵容比颁奖典礼强大！

by Tofu
written by Tofu
黄伟文50生日 彭羚激罕见现身 网称：卡司阵容比颁奖典礼强大！
Advertisement

22日是知名音乐作词人黄伟文（Wyman）50岁生日，他特别举行盛大「Y50」生日会！现场星光熠熠，更邀请了一众演艺圈朋友，包括吴君如、郑秀文、杨千嬅、容祖儿、徐濠萦、郑欣宜、薛凯琪、张敬轩、李克勤、苏永康、周柏豪等天王天后现身，网友纷纷兴奋留言：“这卡司阵容比颁奖典礼更强大啊！”

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

「HallyuPopFest 2019韩流流行音乐节」韩国天团阵容 即将引爆狮城！

行善只为洗底？范冰冰终于开腔说明！

《创造营》发文宣布王晨艺退赛：因个人原因 引爆粉丝微博开骂

马东石「想婚了」！ 官宣明年娶稳交3年女友

《阿拉丁》上映！这个月最适合情侣看的电影~

「成年Jasper」竟长这样？！ 网友惊呼完全神复制爸爸陈小春

大S多年没戏演！原因曝光让网友鼻酸

《致我们暖暖的小时光》之后，又来一个《致我们甜甜的小美满》~

高圆圆生啦！赵又廷宣布做老爸

陈法拉结婚啦！ 甜蜜晒婚戒牵手照 官宣好消息

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More