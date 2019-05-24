黄伟文50生日 彭羚激罕见现身 网称：卡司阵容比颁奖典礼强大！

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22日是知名音乐作词人黄伟文（Wyman）50岁生日，他特别举行盛大「Y50」生日会！现场星光熠熠，更邀请了一众演艺圈朋友，包括吴君如、郑秀文、杨千嬅、容祖儿、徐濠萦、郑欣宜、薛凯琪、张敬轩、李克勤、苏永康、周柏豪等天王天后现身，网友纷纷兴奋留言：“这卡司阵容比颁奖典礼更强大啊！”