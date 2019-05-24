黄伟文50生日 彭羚激罕见现身 网称：卡司阵容比颁奖典礼强大！

22日是知名音乐作词人黄伟文（Wyman）50岁生日，他特别举行盛大「Y50」生日会！现场星光熠熠，更邀请了一众演艺圈朋友，包括吴君如、郑秀文、杨千嬅、容祖儿、徐濠萦、郑欣宜、薛凯琪、张敬轩、李克勤、苏永康、周柏豪等天王天后现身，网友纷纷兴奋留言：“这卡司阵容比颁奖典礼更强大啊！”
22日是知名音乐作词人黄伟文（Wyman）50岁生日，他特别举行盛大「Y50」生日会！现场星光熠熠，更邀请了一众演艺圈朋友，包括吴君如、郑秀文、杨千嬅、容祖儿、徐濠萦、郑欣宜、薛凯琪、张敬轩、李克勤、苏永康、周柏豪等天王天后现身，网友纷纷兴奋留言：“这卡司阵容比颁奖典礼更强大啊！”
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吳君如問點解大合照唔見佢？ （佢唔記得咗自己去咗洗手間返到嚟企咗最後排得一粒米） #post一張貌合神離 #60歲留返個中間位比你 #YY50
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謝謝你和團隊花了好多時間心思襯一套衫，只為特地過來和我見面1分鐘拍個照的「螢光粉紅上將」! #YY50
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謝謝你帶了太太和「司機」來。❤️ #聽講話係十幾年來首度公開獻唱 #想聽的你們去求求他准不准我放20秒唱歌片段出來啦 #BTW余生呢個係當年電影下一站天后個司機造型 #YY50
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這個人昨天比我還早到場一直貼身幫忙打點⋯⋯我知道的。💙 #YY50 #至於呢套衫代表邊首歌你都係叫佢自己介紹返啦 #唉我都唔好意思俾意見咯哈哈哈
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Party 前兩天在中環碰見她身邊放著新買的一袋二袋，大概其中有生日禮物吧，我跟她打招呼，一直只看著她臉不敢把視線落在 shopping bags 上面端視⋯⋯聖誕老人和兒童，撞破與被撞破的兩個人，大家都有種莫名的喜劇式的心虛，哈哈哈哈！ 演唱會期間幾乎什麼都不能吃只可以喝一杯香檳的你，謝謝光臨。 #YY50
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機靈又體貼的王小姐那天被捉上台時（不是我捉的，我本來下了令不准捉任何藝人朋友上台「開工」，結果場面完全失控唱到十二點半⋯⋯）問我：「怕唔怕《小團圓》其實唔係幾好意頭？」 我話：「Hey,，baby！放心啦！我人生中都無乜寫過幾多首好意頭嘅 hit songs！」哈哈，結果都要自己受返！ 忙亂中有另一把女聲人大叫「百無禁忌」！Officially 宣判了我的半世紀歌單真係越慘越多人鍾意，否則便唱不下去了，哈哈哈！ 百無禁忌啦咁！ #YY50 #其實台下仲有人嗌末日話好意頭啲喎
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「在心中」借李先生口頭禪一用，以前懷疑有點行行地，年長了，終於明白人世間最優雅的友誼，不過這三個字。 其他的就不公開展覧了。 #YY50
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428號宇宙傘兵也來了！❤️ #YY50 #完全估唔到佢會得閒嚟好開心
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他是眾人的「阿公」，但在我心中⋯⋯世上還沒有發明一種關係足以形容，總之快30年相交，我們人生種種重要事情，對方一定在，就夠了。 #YY50
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親愛的F小姐: 誰叫你一出道第一張唱片第一首單曲就遇到我？除非我百年歸老，否則你今生都擺脫不了在下的！ Mr.W(r)ong 上 #YY50
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太少人知道，若論心有靈犀，其實我和她 connect 早過她老公好多好多⋯⋯始於夜半兩點鐘的新光戲院，沒錯，我和她的友誼，名副其實，是鬼故來的，明者明。 #YY50
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居然諗起肥姐和盧 David 的天鵝湖！🦢🦢 #開心勾腳重現江湖 #YY50 #今晚post到呢度先聽朝繼續
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