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鹿晗零点为黄子韬庆生 黄子韬：希望能和喜欢的人在一起

by Celine
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鹿晗零点为黄子韬庆生 黄子韬：希望能和喜欢的人在一起
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5月2日是黄子韬的27岁生日，零点一到鹿晗就在微博发文祝福好友黄子韬，写道：“宇宙第一帅生日快乐，你会越来越帅的，很快就能追上我了。”黄子韬在评论中恢复：“今天我变宇宙第一了吗鹿哥哈哈，蛋糕太美，爱你。”

随后黄子韬也在自己的微博发文许下三个愿望，最后一个是“希望我喜欢的人也喜欢我并且能和我在一起”，也祝福粉丝们可以像他一样，成为自己想成为的自己。最后还表示实现一个就找到这个微博来还愿。

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新闻来源：新浪娱乐

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