娱乐 Entertainment明星 Celebrity 鹿晗零点为黄子韬庆生 黄子韬：希望能和喜欢的人在一起 by Celine 2 May 2020 written by Celine 2 May 2020 Advertisement 5月2日是黄子韬的27岁生日，零点一到鹿晗就在微博发文祝福好友黄子韬，写道：“宇宙第一帅生日快乐，你会越来越帅的，很快就能追上我了。”黄子韬在评论中恢复：“今天我变宇宙第一了吗鹿哥哈哈，蛋糕太美，爱你。” 随后黄子韬也在自己的微博发文许下三个愿望，最后一个是“希望我喜欢的人也喜欢我并且能和我在一起”，也祝福粉丝们可以像他一样，成为自己想成为的自己。最后还表示实现一个就找到这个微博来还愿。 Advertisement 新闻来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Celine previous post 《相信未来》义演定档5月4日！超豪华阵容分批登场 next post 《LOVE actually LIVE actually抗疫慈善音乐会》杨千嬅、容祖儿 、梁咏琪群星直播接力开唱！ You may also like 《LOVE actually LIVE actually抗疫慈善音乐会》杨千嬅、容祖儿 、梁咏琪群星直播接力开唱！ 2 May 2020 《相信未来》义演定档5月4日！超豪华阵容分批登场 2 May 2020 Kobe遗孀发文纪念女儿 GIGI 14岁生辰：想念你的一切 2 May 2020 李宗伟甜晒全家福为老婆庆生 甜蜜告白：答应你往后余生每年陪你度过 2 May 2020 《跑男》正式开录 猎豹郑恺竟现大肚腩 本尊回应：「相信我 能瘦下来」 2 May 2020 李荣浩再伤到腿！第5次坐轮椅 无奈表示：幸亏上次的轮椅没扔 1 May 2020 《创造营2020》 鹿晗和黄子韬一起跳女团舞？！ 1 May 2020 黄景瑜 李沁新剧《亲爱的戎装》剧照曝光 网友：《太阳的后裔》既视感！ 1 May 2020 易烊千玺因拍戏档期暂别《街舞3》 导演发长文送祝福：期待千玺队长的下一部作品 1 May 2020 回顾 2010-2019 | 香港电影金像奖最佳电影 1 May 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.