鸡蛋煮法很多，但在马来文该怎么说？

每次到马来档口吃午餐，都只会喊 Telur Mata！喜欢吃蛋的你，当然不会满足于蛋的固定煮法，所以来看看这些蛋在马来文中的说法，好让自己下次到马来档用餐时，可以加点一个自己爱吃的蛋！

马来档 – 常见蛋的煮法

1. Telur Mata / Telur Mata Kerbau 荷包蛋

2）Telur Hancur Masak Kicap 甜酱油炒蛋

3）Telur Dadar 摊鸡蛋、煎蛋卷

4）Telur Bistik 甜酸汁蛋

5）Telur Bungkus 蛋包

6）Telur Masin 咸鸭蛋

7) Telur Setengah Masak 半生熟蛋

8) Telur Rebus 水煮蛋

9）Telur Goyang 半生熟蛋（直接配在面包或Roti Canai上）

10）Telur Pindang / Telur Herbal 马来式茶叶蛋

医学界曾经一度认为, 由于鸡蛋当中的胆固醇含量太高, 或会引起人们心血管疾病等问题。而然, 这一说法在近年已得以改变。多份研究报告指出, 人身体内80%的胆固醇是由身体自己合成, 与食用胆固醇无关，会刺激胆固醇含量上升的是饱和脂肪及非常不健康的人造反式脂肪。2015年美国《美国临床营养学杂志》发表一项研究，研究人员追踪两万名测试者达20年，证实每周食用多少隻连蛋黄的鸡蛋，亦不会增加我们患上心肌梗塞或中风等心血管病的机会。

资料来源：ButterKicap 、Wikipedia

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编辑：淑婷