鸡皮疙瘩！林俊杰拥有被天使吻过的声音！

《梦想的声音》已经来到第二季。这是一个浙江卫视所打造的音乐节目，邀请到华语乐坛天王、天后，以梦想为基石，用切磋的方式让顶尖唱将与素人歌手面对面进行“歌艺过招”，导师与素人歌手抛开所有包袱，毫无保留的相互讨教，竭尽所能展现出音乐本质。

林俊杰神唱《凤凰于飞》

林俊杰（JJ）继《梦想的声音》第二季上期演绎摇滚学院风《我们的时光》后，在本期节目中，他再次突破自己，完美改编由刘欢老师为《甄嬛传》创作演唱的片尾主题曲《凤凰于飞》。在形式丰富的音乐剧表演中，林俊杰用多层次的声音和编排诠释凤与凰隔空对话的概念，突破性地加入了埃及乐器乌德琴，使古风十足的音乐在异域风情的碰撞下营造出穿越时空的灵动和更为立体感的画面。

林俊杰超高难度演绎音乐剧版《凤凰于飞》，也引来台下的导师们的频频称赞：“林俊杰是第一个用音乐剧的方式把歌曲呈现在这个舞台上的人，他超越了自己，也超越了《梦想的声音》这个舞台”。

林俊杰《凤凰于飞》

除了《凤凰于飞》这首歌曲被林俊杰完美演绎之外，在《梦想的声音》里林俊杰的表现从来不让大家失望！一起回味他在节目中每一首精彩动听的曲子，再感受一次这“行走的CD”充满魅力的嗓音！

第二季：改编林忆莲的《至少还有你》

第二季：改编陈芳语《爱你》

第二季：改编TFboys的歌曲《我们的时光》

第二季：优客李林的《输了你赢了世界又如何》

第二季：改编动力火车的《除了爱你还能爱谁》

林俊杰，在唱功上不断挑战极限，歌曲的难度可说是直线飙升！让我们一起回顾这位歌神在第一季节目中的经典曲目~

第一季：改编莫文蔚的《爱》

第一季：改编《女儿情》配《菊花台》

第一季：改编赵传的《爱要怎么说出口》

第一季：改编巫启贤的《你是我的唯一》

第一季：改编梁静茹的《崇拜》

第一季：改编自萧煌奇的《末班车》

第一季：改编孙燕姿《我怀念的》

林俊杰拥有被天使吻过的声音，他出道至今依旧谦逊学习，千里迢迢拜访名师潜心磨练唱歌功。

有评论表示，林俊杰以温柔又细腻的嗓音征服了听众的心，更令人惊叹的，是他现场演唱的精准度与稳定度都非常高，同时也掌握了极度科学的发声技巧，在天赋与技术上，都只能用无懈可击来形容。

影片来源：Youtube （浙江卫视音乐频道）

图片来源：林俊杰官方面子书

编辑：淑婷