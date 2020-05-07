高圆圆一家三口低调现身 赵又廷紧抱女儿模样 网友直呼：爸力十足！

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赵又廷与高圆圆结婚6年感情恩爱，小俩口去年5月终于迎来女儿Rhea的到来。5月7日就有外媒捕捉到赵又廷一家三口离开饭店的身影。夫妻俩低调出行，帽子口罩全副武装防护到位。赵又廷紧抱头发扎着紫色蝴蝶结的女儿，爸爸力max。一家三口同框的温馨照引来许多粉丝们兴奋留言：“好久没见到这家人，好喜欢他们啊”、“怎么觉得小宝贝的后脑勺好可爱啊”、“虽然这样想不对，但好想看看女神和男神家孩子的样貌”。

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资料来源：新浪娱乐