娱乐 Entertainment明星 Celebrity 高圆圆一家三口低调现身 赵又廷紧抱女儿模样 网友直呼：爸力十足！ by Tofu 8 May 2020 written by Tofu 8 May 2020 Advertisement 赵又廷与高圆圆结婚6年感情恩爱，小俩口去年5月终于迎来女儿Rhea的到来。5月7日就有外媒捕捉到赵又廷一家三口离开饭店的身影。夫妻俩低调出行，帽子口罩全副武装防护到位。赵又廷紧抱头发扎着紫色蝴蝶结的女儿，爸爸力max。一家三口同框的温馨照引来许多粉丝们兴奋留言：“好久没见到这家人，好喜欢他们啊”、“怎么觉得小宝贝的后脑勺好可爱啊”、“虽然这样想不对，但好想看看女神和男神家孩子的样貌”。 Advertisement 资料来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 44岁崔智友怀女儿 甜晒9个月孕肚照 亲笔信为准妈妈打气：「看到高龄产妇的我 可以更努力」 You may also like 44岁崔智友怀女儿 甜晒9个月孕肚照 亲笔信为准妈妈打气：「看到高龄产妇的我 可以更努力」 8 May 2020 郑秀文《金像奖》陪跑19年 6度失落影后 影迷称“影坛欠Sammi交代“ 本尊回应：我会继续努力 7 May 2020 IU和BTS Suga新歌《Eight》MV八大隐藏彩蛋 悼念雪莉和钟铉 7 May 2020 谢娜39岁生日 张杰难得晒出双胞胎女儿萌照 7 May 2020 邓超用了孙俪送的牙刷天天流血 未料用途竟是这个 7 May 2020 《这就是街舞3》再官宣王一博加盟队长阵容！ 7 May 2020 《青春有你2》刘雨昕「长发造型曝光」！网赞：好正！ 7 May 2020 肖战正式回应近期风波：真诚的说一声对不起！ 7 May 2020 综艺《舞者》官宣！金星、佟丽娅、任嘉伦、朱正廷担任领队 7 May 2020 高以翔遗作！《怪你过分美丽》首曝预告 秦岚犀利眼神女王气场爆棚 6 May 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.