高以翔16秒节目画面疯传！家人已在处理身后事，不怪工作人员

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男星高以翔到中国参加综艺节目《追我吧》的录制时发生意外，晕厥失去心跳后送医，最终仍回天乏术，目前家属已经抵达宁波处理他的后事。他给外界的形象一直非常健康，没想到参加运动竞技节目发生意外死亡。在27日晚间，微博上疯传高以翔录制节目的现场画面，而他渐渐跑不动的身影令众人心痛。

高以翔当天配合节目穿上特制服装登场。一直到凌晨，他还在户外奔跑。从曝光的画面中可以看出他逐渐疲惫，往节目设置的斜坡台上跑去时已经开始伸手扶着栏杆，整个人弯下腰来，步伐也越来越慢，爬上台后他的步伐略显不稳，摄影师则持续扛机拍摄中，最后他低头走入转角，消失在镜头前。

网友见到高以翔渐渐跑不动的画面，心疼喊「艺人敬业的同时也要爱护自己身体」、「还是不敢相信已经不在了」，众多人错愕「明明是那么健康的一个人啊」，至今仍无法相信男神已经离世。

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此外大批网友涌入微博，要其他艺人注意安全，并且有一片声浪要其他艺人别录这个节目了，因为该节目的强度和难度令不少艺人都受过伤，其中陈伟霆就曾经在採访中表示，录《追我吧》很难，经常录到凌晨6、7点，虽然自己喜欢运动，但还没有到凌晨还在跑的程度。而高以翔是节目特别来宾，第一次参加录影就发生意外。



另一方面，浙江卫视也在晚间发表声明，透露高以翔家属已经抵达宁波，目前正积极处理后续事宜。此外，电视台再次说明事发经过，高以翔奔跑时突然减速倒地，现场医护人员进行抢救，并送往三甲医院进一步救治，最后抢救无效离世。对于意外发生，电视台表示会深刻反思原因，对节目录製所有环节进行全面调查，更周全作好安全保障工作，对逝者也愿意承担相应责任。



28日凌晨，台湾媒体走访了当地殡仪馆，发现高以翔的遗体就安置在灵堂的水晶棺木里，妈妈为他请了法师诵经，希望儿子可以一路走好。在高以翔去世后，节目组去接机高以翔父母时，两位老人家反而安慰工作人员：不是你们的问题，你们也不会愿意发生这种事。

对于网络上救援缓慢的说法，高以翔经纪人澄清称：没有这回事，没人救是乱说的。当他们看到监控时，很快跑过去，跑到高以翔身边需要一点时间，但不是大家说的做效果，大家都及时赶到，及时救援。对于网传“自己负责后果”的说法，经纪公司表示：现在讲这些已于事无补，以高以翔的个性，不会想要讨论这些。目前高以翔父母在经纪公司的帮助下协商，尚未决定是否在当地火化。

新闻来源: ETtoday & ETtoday & ETtoday