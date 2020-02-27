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高以翔逝世3个月！女友Bella晒旧照「成为能让你感到骄傲的女孩」

by Tofu
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高以翔逝世3个月！女友Bella晒旧照「成为能让你感到骄傲的女孩」
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台湾艺人高以翔2019年11月27日在中国录制节目中不幸猝逝，享年35岁。高以翔女友Bella事发后曾一度将个人社交圈设为私密，直到调整好自己的状态后，重新开放并不时发文表达对男友的思念。

在男友逝世满3个月这天，Bella晒出两人的旧照片，并更新限时动态写下心情。照片中只见两人身影，镜子上以蓝字写着「I AM RIGHT HERE RIGHT NOW（我现在就在这里）」，如今天人永隔，特别选在男友逝世3个月后，以这样的方式表达思念。

除了合照，Bella在限时动态写下心情，「没有其他的情绪，没有痛苦，没有不甘心，没有怨。只有对美好回忆的爱，思念，感恩，和珍惜。一切都是换成另一种形式的陪伴，这样的陪伴，是更永恒的。这种陪伴给予我一切内心所需要的能量与勇气。活在当下，好好照亮自己，照亮身边一切，照亮前方的路。一层一层的圆。 」最后写着：「成为自己的榜样，成为能让你感到骄傲的女孩。」仿佛像是对高以翔说的话。

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Bella过去情人节2019年的最后一天等也曾低调发文，满满的思念让许多网友和粉丝表示非常心疼，不少粉丝也纷纷为她打气：“一定要加油”、“一起努力，好好照顾自己”。

 

资料来源：ettoday

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