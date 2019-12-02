高以翔回家了！女友同机伴随挚爱回台

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高以翔11月27日在中国宁波录制夜间竞赛节目《追我吧》昏倒猝逝，享年35岁。经过6天，他2日终于回到台湾！告别式确定于12月15日上午八点在一殡景行厅举办。

高以翔灵堂设于一殡对面的金宝轩，中午12时55分左右，高以翔的大哥身穿黑衣戴墨镜双手合十，和另一名男性亲友及法师、殡葬业者搭车前往桃园机场，准备迎灵，面对现场媒体拍照访问，大哥不发一语，神情哀戚。

经纪人王钧表示，家属将在下午5时抵达灵堂，他们已选定高以翔的遗照，同样会在下午5时公布。据悉，高以翔的遗照由高母忍痛挑选，找了一张他生前最帅、最温暖的照片。

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高以翔生前交友广阔，如今意外猝逝，圈内圈外众多好友都很震惊不舍，尤其他的国外朋友都希望可以赶回台湾追悼他。

高以翔上月27日在宁波录《追我吧》不幸猝逝，离开医院太平间移往宁波殡仪馆，后移灵至杭州殡仪馆防腐，再转往上海，今天从上海浦东机场，经由东方航空中午12时15分班机，约下午2时飞抵桃园机场，接着送进长荣仓储机放仓通关，再送往一殡。经过6天曲折之路，总共1070公里之远，如今高以翔终于回家了；另外，高以翔的父母提前回来打点儿子的后事，今天由高以翔二哥高宇桥陪同弟弟的遗体回来，高的女友憔悴同行。

资料来源：光华日报、新浪娱乐、TVBS、ettoday