马来西亚麦当劳宣布暂不开放堂食！

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首相于劳动节当天的演讲曾提及，其中一项放宽限制的领域就是民众被允许在餐厅用餐，前提是餐饮业者必须遵守几项条件，那就是让顾客保持社交距离、确保桌椅之间摆设有一定的距离、必须记录每一位到餐厅用餐顾客的联系方式、必须让所有员工佩戴口罩等。

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看到这一项，很多喜欢光顾快餐店的朋友，心中相信出现一丝的喜悦感。不过，马来西亚麦当劳做出了宣布，它们旗下所有的餐厅就算是到了5月4日，仍然不会提供堂食，只提供外卖。

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