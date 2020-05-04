生活 Lifestyle 马来西亚麦当劳宣布暂不开放堂食！ by Vicky 丽盈 4 May 2020 written by Vicky 丽盈 4 May 2020 Advertisement 首相于劳动节当天的演讲曾提及，其中一项放宽限制的领域就是民众被允许在餐厅用餐，前提是餐饮业者必须遵守几项条件，那就是让顾客保持社交距离、确保桌椅之间摆设有一定的距离、必须记录每一位到餐厅用餐顾客的联系方式、必须让所有员工佩戴口罩等。 Advertisement 看到这一项，很多喜欢光顾快餐店的朋友，心中相信出现一丝的喜悦感。不过，马来西亚麦当劳做出了宣布，它们旗下所有的餐厅就算是到了5月4日，仍然不会提供堂食，只提供外卖。 完整内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 跨州申请看这里：更新“Gerak Malaysia”或提交表格(含指南) next post 周扬青公开“垃圾堆”的房间内部！满地都是名牌鞋、名牌包！ You may also like 跨州申请看这里：更新“Gerak Malaysia”或提交表格(含指南) 4 May 2020 快下载“MyTrace”APP追踪接触确诊者 4 May 2020 残而不废！「无掌男」送餐员自力更生 励志故事打动网友 4 May 2020 大马羽球选手陈炳顺迎来了第四个孩子！ 3 May 2020 吉打、雪兰莪、森美兰、彭亨、沙巴、砂拉越 暂不跟随中央放宽复工 3 May 2020 获准恢复营业领域无需申请 国贸部：仅需呈报资料 1 May 2020 国安会发布被禁营业名单和复工SOP！理发店仍禁止营业 1 May 2020 5月4日开始 有条件性行动管制令(PKPB)重点摘录！ 1 May 2020 复工后一旦有1宗新冠肺炎病例，工厂/工地马上被关闭！ 30 April 2020 过往生活回不去了？当局呼吁人民积极实践6种新常态的生活方式！ 30 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.