马思纯零台词诠释忧郁症　网夸：不愧是金马影后

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中国女星马思纯因为在电影《七月与安生》中演技精湛，和同剧的周冬雨一起夺下第53届金马双影后，演技备受肯定。她近日出演短片《救》，在影片里饰演一名忧郁症患者，0台词诠释了忧郁症患者心境上的变化，让不少网友大赞「不愧是金马影后」！

据悉，马思纯在23日释出的主题短片《救》里，饰演一名忧鬱症患者，全片里完全没有台词，全靠她的眼神、表情变化、抽动的嘴角以及肢体动作来诠释忧郁症内心的情绪起伏。值得一提是，从头到尾都是她的独角戏搭配背景音乐，一直到影片的最后才写下「他们每天都在痛苦中挣扎，愿他们可以被这世界温柔对待」。

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这部短片《救》释出后，马上引起网友的热烈讨论，评论一面倒夸赞她完美诠释忧郁症的心境，就连中国知名心理医师彭熠也在微博写下：「马思纯把忧郁症患者内心的孤独、挣扎和绝望都表现得淋漓尽致。」表示现实中忧郁症病人很难被理解，不少人觉得忧郁症「就是脆弱、就是想太多、没什么大不了的、出去转转就会好」，但这些「杂音、噪音」其实会加深患者的自责和负罪感，使他们走向极端。

不仅如此，网友也纷纷写下回覆「我身为重度忧郁症焦虑患者，觉得她演出了我内心的挣扎和痛苦」、「演得蛮好的，彩色是现实，黑白是内心」、「天台那段我哭了，试图拉住自己，我也在拉住自己，拉不住就算了吧」，不少忧郁症患者都给予马思纯的表演高度评价和肯定。

短片《救》点击这里

新闻来源： ETtoday