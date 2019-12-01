Advertisement



37岁中国女星马丽于1日宣布怀孕喜讯。她在2018年和同公司的许文赫领证结婚，两人是相差11岁姐弟恋。对于两人即将迎接第一个宝宝的诞生，这让亲友、粉丝都惊喜不已。

马丽日前被网友目击，身穿宽松大衣，明显发胖，而且肚子高高隆起，立刻被联想到怀孕了！她在微博发文：「最近我忙着长胖，你忙着长大，终于到可以和大家分享幸福的时候了，感恩。」留言加上婴儿符号，证实了怀孕喜讯，老公许文赫也贴心回应，「我忙着照顾你俩也胖了不少，老婆辛苦了。」

Advertisement



据悉，夫妻俩相差11岁，马丽和年下老公的结合令外界相当好奇。她曾在节目《女人30》中分享爱情观，表示自己视感情如命，面对年龄差距这么大的对象，压力非常大，双方为此曾冷静2、3天，后来听到男方告白，「只要能跟妳在一起，这一切我都愿意放弃」，内心很感动，并说：「那你都敢了，我怕什么。」当时她34岁，决定抓住机会谈这段感情，两人最后修成正果结婚。

消息公布后，马丽演艺圈的好友不断涌入给予祝贺，包括一起拍过电影《决战刹马镇》的女神林志玲也来留言，「恭喜恭喜，开心开心开心」，好友沉腾惊呼「天啊！真的假的，喜讯来得太突然了，替你们开心，为你们高兴」，结果马上被马丽戳破：「你是被盗号儿了吗，不是早知道吗！」留言串出现超过3万7000多则祝福。

新闻来源：ETtoday