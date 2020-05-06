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香港金像奖改为线上公布！《少年的你》成为大赢家！[内有完整得奖名单]

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
香港金像奖改为线上公布！《少年的你》成为大赢家！[内有完整得奖名单]
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在新冠肺炎疫情影响下，今年的香港电影金像奖取消实体颁奖礼，大会改为于网上宣布结果，今日(5月6日)下午3时在官方Youtube、Facebook和Instagram进行直播，是为39年来第一次。今年一共颁发19个奖项，一齐看看有那些电影得奖吧！

《第39届香港电金像奖》完整得奖名单：

最佳电影：

《少年的你》 Better Days

最佳导演：

曾国祥（少年的你）

 

最佳编剧

林咏琛、李媛、许伊萌（少年的你）

 

最佳男主角：

太保（叔‧叔）

最佳女主角：

周冬雨（少年的你）

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最佳男配角：

张达明（麦路人）

最佳女配角：

区嘉雯（叔‧叔）

 

最佳新演员：

易烊千玺（少年的你）

最佳摄影：

余静萍（少年的你）

 

最佳剪接：

张嘉辉（叶问 4 完结篇）

最佳美术指导：

张兆康（花椒之味）

 

最佳服装造型设计：

吴里璐（少年的你）

 

最佳动作设计：

袁和平（叶问 4 完结篇）

 

最佳原创电影音乐：

林二汶（金都）

 

最佳原创电影歌曲：

Fly（少年的你）

作曲：卢凯彤 填词：卢凯彤、吴青峰 主唱：岑宁儿

 

最佳音响效果：

李耀强、姚俊轩（叶问 4 完结篇）

 

最佳视觉效果：

余国亮、马肇富、梁伟民、何文洛（扫毒 2 天地对决）

 

新晋导演：

黄绮琳《金都》

 

佳亚洲华语电影：

《大象席地而坐》

 

新闻摘自：U港生活

照片摘自网络

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