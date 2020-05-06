香港金像奖改为线上公布！《少年的你》成为大赢家！[内有完整得奖名单]

在新冠肺炎疫情影响下，今年的香港电影金像奖取消实体颁奖礼，大会改为于网上宣布结果，今日(5月6日)下午3时在官方Youtube、Facebook和Instagram进行直播，是为39年来第一次。今年一共颁发19个奖项，一齐看看有那些电影得奖吧！
《第39届香港电金像奖》完整得奖名单：
最佳电影：
《少年的你》 Better Days
最佳导演：
曾国祥（少年的你）
最佳编剧
林咏琛、李媛、许伊萌（少年的你）
最佳男主角：
太保（叔‧叔）
最佳女主角：
周冬雨（少年的你）
最佳男配角：
张达明（麦路人）
最佳女配角：
区嘉雯（叔‧叔）
最佳新演员：
易烊千玺（少年的你）
最佳摄影：
余静萍（少年的你）
最佳剪接：
张嘉辉（叶问 4 完结篇）
最佳美术指导：
张兆康（花椒之味）
最佳服装造型设计：
吴里璐（少年的你）
最佳动作设计：
袁和平（叶问 4 完结篇）
最佳原创电影音乐：
林二汶（金都）
最佳原创电影歌曲：
Fly（少年的你）
作曲：卢凯彤 填词：卢凯彤、吴青峰 主唱：岑宁儿
最佳音响效果：
李耀强、姚俊轩（叶问 4 完结篇）
最佳视觉效果：
余国亮、马肇富、梁伟民、何文洛（扫毒 2 天地对决）
新晋导演：
黄绮琳《金都》
佳亚洲华语电影：
《大象席地而坐》
新闻摘自：U港生活
照片摘自网络