娱乐 Entertainment明星 Celebrity 香港艺人买到二手脏口罩！网上怒斥无良商人！ by Vicky 丽盈 3 February 2020 written by Vicky 丽盈 3 February 2020 Advertisement 近日，在武汉肺炎不断蔓延不情况下，各大医药房的口罩成为了人人都想抢购的商品，更传出有不少黑心商家把已丢弃的口罩再出售的消息。日前，就有一名香港艺人麦家瑜（Keeva）在网上发文称遇自己到了黑心商家，忍不住大骂「你们赚钱赚得安乐吗？」 Advertisement 麦家瑜在社交面网站上张贴了几张购入的口罩照片，只见照片中的口罩不只有微小的黑点，还有发黄黑边的痕迹。 想看完整文章，请点击这里 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 邓紫棋新曲《平凡天使》致敬平凡英雄！ next post 朱一龙、李现献唱《武汉,你好吗》 MV集结百位明星为武汉加油 You may also like 朱一龙、李现献唱《武汉,你好吗》 MV集结百位明星为武汉加油 3 February 2020 邓紫棋新曲《平凡天使》致敬平凡英雄！ 3 February 2020 萧亚轩携95后男友上《吐槽大会》撒狗粮 3 February 2020 英国电影学院得奖名单|《1917》横扫7奖成最大赢家 3 February 2020 儿子满月 章子怡发文叹「愚蠢没解药」 3 February 2020 具惠善宣布「离开韩国」：要去遥远的地方 3 February 2020 粉丝狂喊前男友名字 Halsey演唱会怒轰赶人！ 3 February 2020 郑容和台北演唱会「不延期照常举办」 3 February 2020 姜丽文宣布已和圈外男友结婚 为武汉疫情忍痛延迟婚礼 3 February 2020 邓紫棋晒与妹妹池边合照，妹妹却看起来”怪怪的“，真相笑翻粉丝 2 February 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.