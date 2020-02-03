香港艺人买到二手脏口罩！网上怒斥无良商人！

Advertisement



近日，在武汉肺炎不断蔓延不情况下，各大医药房的口罩成为了人人都想抢购的商品，更传出有不少黑心商家把已丢弃的口罩再出售的消息。日前，就有一名香港艺人麦家瑜（Keeva）在网上发文称遇自己到了黑心商家，忍不住大骂「你们赚钱赚得安乐吗？」

Advertisement



麦家瑜在社交面网站上张贴了几张购入的口罩照片，只见照片中的口罩不只有微小的黑点，还有发黄黑边的痕迹。

想看完整文章，请点击这里