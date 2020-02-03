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香港艺人买到二手脏口罩！网上怒斥无良商人！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
香港艺人买到二手脏口罩！网上怒斥无良商人！
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近日，在武汉肺炎不断蔓延不情况下，各大医药房的口罩成为了人人都想抢购的商品，更传出有不少黑心商家把已丢弃的口罩再出售的消息。日前，就有一名香港艺人麦家瑜（Keeva）在网上发文称遇自己到了黑心商家，忍不住大骂「你们赚钱赚得安乐吗？」

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麦家瑜在社交面网站上张贴了几张购入的口罩照片，只见照片中的口罩不只有微小的黑点，还有发黄黑边的痕迹。

 

想看完整文章，请点击这里

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