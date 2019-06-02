娱乐 Entertainment明星 Celebrity 香港经典电影四大恶人之一「基哥」李兆基病逝 by Tofu 2 June 2019 written by Tofu 2 June 2019 Advertisement 香港资深艺人李兆基因肝癌扩散致肺部，今日傍晚抢救无效，于伊利沙伯医院病逝，终年69岁。李兆基与黄光亮、成奎安、何家驹被喻为影坛“四大恶人”，善演恶人角色。 李兆基曾两度中风，之后淡出影圈，去年又不幸患上肝癌。他一度想放弃治疗，最后在亲友鼓励下接受肿瘤切除手术，情况一度好转，惜最后还是不敌癌魔。 Advertisement 香港演艺人协会主席古天乐接受传媒访问时证实死讯，他表示两日前收到消息，知道李兆基情况很差，已有心理准备。他表示会跟李兆基家人保持联络，如有需要，协会将提供协助。 资料来源：星洲日报 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post TGIF了却来不及把工作做完~怎么办？ You may also like 吸血鬼变超级英雄！Robert Pattinson是新任蝙蝠侠！ 1 June 2019 穿运动背心三角裤秀身材！张可颐反被网民酸不好看 31 May 2019 疑似「手滑」泄恋情！GD绯闻女友秒删亲密影片 31 May 2019 S.H.E金曲奖合体任表演嘉宾？经纪公司：协调中 31 May 2019 《Godzilla: King of the Monsters》：4大怪兽震撼登场！ 31 May 2019 BY2姐姐美脸被毁！被亏「出道11年8张脸」 30 May 2019 AV恋公开！Jolin前男友锦荣热吻Akemi 30 May 2019 EXO D.O.都暻秀手写信宣告提前入伍！ 30 May 2019 《你的名字。》导演新海诚巨作《天气之子》公开新预告！ 30 May 2019 林依晨童年照曝光，撞脸樱桃小丸子 29 May 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.