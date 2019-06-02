香港经典电影四大恶人之一「基哥」李兆基病逝

Advertisement



香港资深艺人李兆基因肝癌扩散致肺部，今日傍晚抢救无效，于伊利沙伯医院病逝，终年69岁。李兆基与黄光亮、成奎安、何家驹被喻为影坛“四大恶人”，善演恶人角色。

李兆基曾两度中风，之后淡出影圈，去年又不幸患上肝癌。他一度想放弃治疗，最后在亲友鼓励下接受肿瘤切除手术，情况一度好转，惜最后还是不敌癌魔。

Advertisement



香港演艺人协会主席古天乐接受传媒访问时证实死讯，他表示两日前收到消息，知道李兆基情况很差，已有心理准备。他表示会跟李兆基家人保持联络，如有需要，协会将提供协助。

资料来源：星洲日报