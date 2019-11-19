香港冲突升级！周杰伦演唱会宣布延期！

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香港局势不明朗，如今更是延烧到各大大学校园内，严重影响香港日常生活。而原本将在12月6到8日、13到15日，在香港迪士尼连唱6场的周杰伦，今天演唱会主办单位宝辉娱乐也宣告：“有鉴于目前社会环境有无法能够预测的交通情况下，在顾及观众安全作为最大考量的前提，演唱会宣告延期！

消息传出之后，有不少网友都纷纷表示赞同，也期望再等到重新启动的消息，而周杰伦所属杰威尔则回应：“尊重主办方的决定。”

演唱会延期通告

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鉴于目前社会环境有未能预测之交通情况下，在顾及观众安全作为最大考量的前提，主办方与相关部门多番商议后, 很遗憾地宣佈原定于 2019 年 12 月 6 至 8 日 及 13 至 15 日(共六场) 举办的<< 周杰伦嘉年华世界巡迴演唱会2019 香港站>> 将会延期演出。主办方正与相关部门协商延期演出之事宜，详情将会在 2020年 1 月底前公佈。

所有已购票人仕皆可保留门票或使用确认电邮以享有优先换领延期演唱会之门票权利，如欲选择退票，请密切留意宝辉娱乐 Facebook 专页, 我们将于二週后公佈关于票务 / 退票之详细安排。

如有任何查询，请于办公时间 (星期一至五，早上 11 时至下午 2 时，下午 4 时至 6 时，公众假期除外) 致电宝辉娱乐有限公司演唱会热线: +852 – 2116 – 4119查询。

衷心感谢各位对演唱会的支持。不便之处，敬请见谅。

此致

宝辉娱乐有限公司

2019 年 11 月 19 日

新闻摘自：ettoday

照片摘自网络