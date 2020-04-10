生活 Lifestyle 首相：同意特定行业开放运作 会尽快公布 by Bryan 帝琰 10 April 2020 written by Bryan 帝琰 10 April 2020 Advertisement 首相丹斯里慕尤丁说，虽然政府宣布再延长行动管制令，但政府已同意让数个经济领域可以在行管令期间逐步开放运作。 他说，由国际贸易及工业部高级部长拿督斯里阿兹敏和国防部高级部长拿督斯里依斯迈领导的特别内阁委员会，将会审查逐步开放领域的清单。 Advertisement 他指出，政府将会稍后宣布这些领域的名单，而有关领域必须遵守当局的指南。 他表示，虽然这些领域获准在行动管制令运作，但不代表他们可以违反行管令；如果他们违反行管令，政府将会撤回对他们的运作批准。 新闻摘自：星洲日报 照片摘自网络 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Bryan 帝琰 previous post 比起其他国家属偏低 防长：不排除提高RM1000罚款！ next post 大马演员王冠逸化身帅气霸总，《楼下女友请签收》里大方脱衣露身材！ You may also like 比起其他国家属偏低 防长：不排除提高RM1000罚款！ 10 April 2020 政府今天再颁布86间酒店和14单位为隔离中心[内附有清单] 10 April 2020 赛事停播没得看 | 6 部NETFLIX运动纪录片大推荐 10 April 2020 还记得他吗？3年前因“孩子抢镜”爆红，教授一家再受访：居家工作不容易啊！ 10 April 2020 约翰逊已离开重症监护室 精神状态非常好 10 April 2020 防长：就算行动管制令解除，人民依然不可以群聚！ 9 April 2020 破纪录~美国一天新增1922人死于新冠肺炎！ 9 April 2020 学生安全优先考量，学校15日不会开课！ 9 April 2020 【新冠肺炎】违反行管令者「直接罚款RM1000」即日起实行！求情也没用 9 April 2020 【Rebate好消息！】大马天然气公司给特定住户「享受RM100回扣」4月直到9月！！ 9 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.