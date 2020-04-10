首相：同意特定行业开放运作 会尽快公布

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首相丹斯里慕尤丁说，虽然政府宣布再延长行动管制令，但政府已同意让数个经济领域可以在行管令期间逐步开放运作。

他说，由国际贸易及工业部高级部长拿督斯里阿兹敏和国防部高级部长拿督斯里依斯迈领导的特别内阁委员会，将会审查逐步开放领域的清单。

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他指出，政府将会稍后宣布这些领域的名单，而有关领域必须遵守当局的指南。

他表示，虽然这些领域获准在行动管制令运作，但不代表他们可以违反行管令；如果他们违反行管令，政府将会撤回对他们的运作批准。

新闻摘自：星洲日报

照片摘自网络