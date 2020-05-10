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首相特别演说会重点摘要！「条件式行动管制令」延长至6月9日 慕尤丁：民众仍禁止跨州回乡

by Tofu
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首相特别演说会重点摘要！「条件式行动管制令」延长至6月9日 慕尤丁：民众仍禁止跨州回乡
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首相丹斯里慕尤丁于5月10日发布的特别演说会上宣布「条件式行动管制令」PKPB将延长至6月9日！

其中更宣布了以下重点：

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  1. 民众禁止跨州回乡；
  2. 因工作而分隔两地的夫妻，允许申请跨州；
  3. 与同州属／同社区的近邻可互访，佳节聚餐人数不得超过20人；
  4. 关怀援助金BPN可在5月31日前提出上诉；
  5. 星期五回教徒祈祷标准作业程序（SOP）仍再商议
    （待元首及马来统治者御准，即可恢复）

最后首相再度提醒人民“若非必要请大家继续乖乖留在家”，出门紧戴口罩、勤洗手和保持安全社交距离。

资料来源：星洲日报

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