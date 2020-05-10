生活 Lifestyle 首相特别演说会重点摘要！「条件式行动管制令」延长至6月9日 慕尤丁：民众仍禁止跨州回乡 by Tofu 10 May 2020 written by Tofu 10 May 2020 Advertisement 首相丹斯里慕尤丁于5月10日发布的特别演说会上宣布「条件式行动管制令」PKPB将延长至6月9日！ 其中更宣布了以下重点： Advertisement 民众禁止跨州回乡； 因工作而分隔两地的夫妻，允许申请跨州； 与同州属／同社区的近邻可互访，佳节聚餐人数不得超过20人； 关怀援助金BPN可在5月31日前提出上诉； 星期五回教徒祈祷标准作业程序（SOP）仍再商议 （待元首及马来统治者御准，即可恢复） 最后首相再度提醒人民“若非必要请大家继续乖乖留在家”，出门紧戴口罩、勤洗手和保持安全社交距离。 资料来源：星洲日报 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 《相信未来》义演第4场来了！73组大咖音乐人齐献唱 next post 深夜遭敲房门、跟踪 王一博发文怒斥私生饭：我工作很辛苦了 想睡一会都不行吗？ You may also like 土耳其街头上百只绵羊集体散步！“咩咩”叫场面超震撼! 10 May 2020 Petaling Jaya旧区全面封锁至5月23日！ 10 May 2020 疫情之下最安全的电影院！德国汽车电影院生意火爆！ 9 May 2020 山哥今日记者会取消！已经连续49天亮相！ 9 May 2020 大马 YouTuber | 手痒计划Soya 的7件事 8 May 2020 2个星期不在家里却被“清空”！犯案手法超强「就像逛IKEA这样慢慢选」！ 8 May 2020 【新冠肺炎】N95口罩不达标 美国撤销66间中国厂商许可 8 May 2020 因疫封园, 国家公园成野⽣动物天堂⚡ 个个到处趴趴⾛! 7 May 2020 【2020年最后一次】5月7日『超级月亮』登场 🌕 7 May 2020 嘟嘴自拍＝多愁善感？！自拍习惯测出你的隐藏性格 7 May 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.