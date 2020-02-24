生活 Lifestyle新闻 News 首相敦马正式宣布辞职！ by Vicky 丽盈 24 February 2020 written by Vicky 丽盈 24 February 2020 Advertisement （吉隆坡24日讯） 首相敦马哈迪正式宣布辞职！ 首相办公室今日（24）下午2时20分发表文告指出，敦马已在下午1时，将辞职信递交给国家元首苏丹阿都拉！ 我国政局从昨日开始就出现动荡，今日中午更传出敦马辞去首相一职。 Advertisement 透视大马早前引述消息指出，敦马于今日向国家元首阿都拉陛下递辞呈，正式辞去首相职。 不过，当媒体在首相办公室WhatsApp媒体群组查证时，首相助理并没有否认，仅表示稍后将发文告交代。 新闻来源：东方网 Advertisement Lifestylenews 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 探病5分钟遭感染只因一个动作！武汉女子11招防疫贴身照顾确诊母亲！ next post 结党宣布退出希盟！ You may also like 敦马受委任为过渡首相！继续负责管理国家，至直委任新首相和新内阁的组成。 24 February 2020 行动党全力支持敦马继续任相 24 February 2020 阿兹敏与10国会议员退党 成为独立议员 24 February 2020 结党宣布退出希盟！ 24 February 2020 探病5分钟遭感染只因一个动作！武汉女子11招防疫贴身照顾确诊母亲！ 24 February 2020 【防疫病毒最佳对策!】大马推出『即时地图』让你查询 口罩 &清洁液存货, 不用白跑一趟! 23 February 2020 【在家也可以瘦！】 减肥健身必下载的「居家运动APP」 23 February 2020 拍照姿势GET！SUPERMARKET这样拍 22 February 2020 自己装修 VS 专业团队改造：哪个更省钱省力？破解你对室内设计的迷思！ 22 February 2020 半夜不睡觉的朋友们注意了！根据研究显示：熬夜真的会变笨！ 22 February 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.