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首相敦马正式宣布辞职！

by Vicky 丽盈
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首相敦马正式宣布辞职！
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（吉隆坡24日讯） 首相敦马哈迪正式宣布辞职！

首相办公室今日（24）下午2时20分发表文告指出，敦马已在下午1时，将辞职信递交给国家元首苏丹阿都拉！

我国政局从昨日开始就出现动荡，今日中午更传出敦马辞去首相一职。

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透视大马早前引述消息指出，敦马于今日向国家元首阿都拉陛下递辞呈，正式辞去首相职。

不过，当媒体在首相办公室WhatsApp媒体群组查证时，首相助理并没有否认，仅表示稍后将发文告交代。

 

新闻来源：东方网

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