首相慕尤丁公布国民联盟政府内阁名单 副首相一职悬空

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首相丹斯里慕尤丁今天下午召开新闻发布会宣布国民联盟政府内阁名单，其中副首相一职将悬空，成为了我国首次无副首相的内阁。

首相慕尤丁说明他将确保他带领的内阁是一个功能性内阁（functional cabinet），因此将委任4位高级政务部长，主要协助他协调与经济、安全、基设发展、教育以及社会课题的内阁事务。这4人分别是2名土团党部长，1名巫统部长及1名砂政党联盟（GPS）部长。

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他们是担任国际贸易及工业部长的拿督斯里阿兹敏阿里（土团党），国防部长拿督斯里依斯迈沙比利（巫统），工程部长拿督斯里法迪拉（ 砂政党联盟）及教育部长莫哈末拉迪（土团党）。

以下为最新内阁名单

——名单持续更新中——

国防部高级部长：依斯迈（巫统）

国际贸易和工业部高级部长：阿兹敏（土团党）

国际贸易和工业部副部长：拿督林万锋

公共工程部高级部长：法迪拉（砂盟）

教育部高级部长：莫哈默拉迪（土团党）

第一副教育部长：拿督马汉顺

交通部长：拿督斯里魏家祥（马华）

财政部长：拿督斯里扎夫鲁

外交部长：希山慕丁（巫统）

理科、科技及创新部长：凯里（巫统）

房屋及地方政府部长：祖莱达（土团党）

通讯部长：赛富丁（土团党）

天然资源部长：端依布拉欣（伊党）

资料来源：星洲日报