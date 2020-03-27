振兴经济配套 重点懒人包！

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我国首相慕尤丁今午3点12分通过电视直播公布更全面的关怀人民振兴经济配套。他宣布，这项总额2500亿令吉的关怀人民振兴经济配套中，有1280亿零吉将用于保护人民的福祉，而1000亿令吉则用作支持商业包括中小企业。另外，有20亿令吉用于巩固国家经济。

要点：

抗疫资金：

-为了提高卫生部的能力，政府将额外增加10亿令吉拨款，以购买对抗新冠病毒的仪器和服务

防疫英雄津贴：

-从4月1日起，医生、护士及医护人员的特别津贴从原本的400令吉增加至每月600令吉，直到新冠肺炎疫情结束。

-从4月1日起，军人、警察、关税局、移民局、民防人员及涉及在行动管制令期间执勤的志愿警卫队（RELA）将获得200令吉的特别津贴，直到新冠肺炎疫情结束。

-预计将有16万9000人员从中受惠。

学生

-所有高等教育机构的学生将在5月获得一次性200令吉援助金，涉及款项为2亿7000万令吉。

低收入家庭

-月入4000令吉和以下的家庭将获得一次性1600令吉援助金，第一次发放的1000令吉将在4月份进行，剩余的600令吉则将在5月份发放。

全民

-4月1日起至行动管制期结束，政府将拨款6亿令吉，提供免费上网，所有电讯公司客户将享有免费的网络服务。

-电费：使用电量在200kw的用户可获得50％折扣 ，使用电量201至300kw的用户25%折扣，以及1 5%折扣给使用电量301至600kw的用户。这项长达6个月的电费折扣，从4月的电费账单开始。至于 之前宣布给用户的2%折扣继续保持。

-从今年1月起收入减少50%的雇主以及月收入少于4000令吉员工，将可以申请600令吉津贴，长达3个月。预计惠及330万名员工，涉及拨款59亿令吉。

-21以上单身兼月入2000令吉或以下者，将获得一次性800令吉援助金。500令吉在4月发放，而剩余300令吉在5月发放。

-收入介于2000至4000令吉的21岁以上单身人士，他们可获得500令吉的现金援助。其中，250令吉分别会在4月和5月发放。



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公积金局（EPF）

公积金局（EPF）将在4月15日推介“雇主协商服务”，这个服务将包括雇主为员工缴纳公积金推迟、重组和重新排期（Penjadualan Semula）。 这项措施预计将为雇主省下总共100亿令吉的现金流。，也将惠及48万个受影响的中小企业及公司，同时拯救超过800万份工作。

人民组屋租户

-人民组屋租户可享有免租长达6个月，4月至9月起无需缴付租金，涉及数额多达300万令吉。预计受惠租户达3636户。

-先租后买的人民组屋租户，从4月至9月，可暂缓还租金长达6个月，这涉及4649单位组屋，涉及拨款570万令吉。



企业

-受影响的领域将获得介于15%至50%的电费折扣。

-4月1日起，政府允许所有中小企业推迟所得税分期付款3个月。这是早前政府宣布让所有受影响的旅游业推迟所得税分期付款长达6个月后的附加措施，其他受影响的领域，他们获准修正基本营业期间的第3个月、第6个月及第9个月的所得税数额。



公务员

-政府将在4月，一次性向国内150万名56级以下的公务员，发给500令吉的援助金，包括合约公务员。至于国内85万名退休公务员，在4月也同样可获得500令吉。

其他：

-政府将拨款10亿令吉予食物向担保基金，在此关键时期，重要的是要确保食物供应保持安全和充足。此外，政府将继续提供对农民、畜牧业、渔民各种援助，鼓励农业、畜牧业和渔业的国内生产。

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