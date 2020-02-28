首次当导演拍摄MV Taylor Swift连发三条微博感谢工作人员

Advertisement



近日，Taylor Swift首次担任导演，拍摄《The Man》MV，反串成一位主宰者，享受着成功人士的生活，讽刺了男女不平等的现象，呼吁性别平权。

Advertisement



MV正式上线后，Taylor Swift连发三条微博，感谢所有参与《The Man》制作的工作人员。Taylor Swift写道：“我想对我的主要团队说一句非常感谢的话：我们的制作人Jil Hardin，不知疲倦地工作，真的让我觉得我可以做到这一点。Joe ‘Oz’ Osborne，我们优秀的广告，我和他合作多年，他是最酷的。Rodrigo Prieto，我们的DP/电影摄影师，超级聪明，脚踏实地和搞笑。Ethan Tobman创造了所有这些场景。好像，那不是真正的游艇。他就是这么好。”

另外，Taylor Swift还感谢了参与的演员：“很开心《The Man》的MV已经公布。我想对很多人说谢谢：感谢The Rock多年来一直支持我的音乐（第一次当导演就和你合作！）你能参与进来真是太酷了！谢谢Jayden Bartels和Dominic Toliver令人震撼和滑稽的表演，Loren Gray你的眼神真的很棒，我爸爸饰演的“平淡无奇的裁判”这个角色会成为我永远珍惜的记忆。感谢所有的演员和工作人员帮助我成为我一直以来都想成为的人。”

新闻来源： 新浪娱乐