首尔歌谣大赏「大动作宣布」发现不正当投票 点名IZ*ONE

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第29届《首尔歌谣大赏》自10日开始公布入围名单后，粉丝们也开始了激烈投票。不过在17日午夜开始改变投票规则后，18日官方忽然宣布侦测到大量的「不正常投票行为」，并直接点名女团IZ*ONE。

18日首尔歌谣大赏透过官网表示：「从17日午夜开始改变投票规则后，首尔歌谣在投票应用程序中发现了不正常的投票活动。据各部门投票详细监测结果，发现了在特定时间段内使用非正常方法创建新帐户的投票行为。」

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不仅如此，首尔歌谣大赏更直接点名，发现不正常票数的奖项是「韩流特别奖－人气奖」，而艺人则是女团IZ*ONE。为此，首尔歌谣大赏宣布：「将从韩国时间19日午夜开始的30分钟内，全部删除韩流特别奖部门75万3708票和人气奖部门11万109票。」

官方同时表示：「首尔歌谣大赏将通过不断的监视，为公正的投票竭尽全力。为了在不损害明星们的奖项意义的前提下，能够延续乾淨的投票文化，希望大家能够配合与参与。」不过这份声明也引来两极评价，有人表示：「支持删除争议票。」但也有人认为直接点名不太厚道：「这是粉丝行为，但公布了就变成偶像承担，且可能也不只这团有人做票。」而且IZ*ONE才因为《Produce 101》造假争议而暂停活动中，认为这样针对性的声明，会让情况雪上加霜。

新闻来源： ETtoday