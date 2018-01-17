首个记录黎明阿姨一生的最完整音档，即将面世！

香港有个四大天王黎明，大马也有个娱乐圈天皇——黎明阿姨。七八十年代她在大马家喻户晓，炙手可热，堪称那个年代大马演艺圈的蔡依林，被乡亲父老热烈追捧。大半辈子奉献给娱乐圈的她，如今年届90，虽然已淡出演艺圈，但偶尔依然会出现在电视、报章或电台，可谓常青树。

没伞的孩子必须努力奔跑

多年后的今天，这个圈子从未忘记她，只要是大马艺人，不管年长或年轻，都不可能不认识她，而且大家看见她都毕恭毕敬。她为人友善随和、勤奋认真，而且很懂得感恩惜福。这跟她小时候的家庭状况脱离不了关系，没伞的孩子必须努力奔跑，而她跑出了一个康庄大道。

从在赌场打工到进驻歌台唱歌，从开始演戏到结婚生子，然后不曾间断的演艺事业，黎明阿姨用生命灌溉着这个圈子， 一点一滴的累积，编织出丰富精彩的一生。而这些独特的故事，虽曾用文字记载于《黎明的自传》，但至今却还没有一个完整的音档记录下来。因此，大马首个podcast 平台Ais Kacang，决定首开先河，为黎明姨做一个音档记录，让她的故事得以保存下来。

制作人陈雪琦透露，这个意义非凡的计划，得到金视奖视后、杰出艺人杨雁雁大力支持和配合，愿意百忙里抽空主持，和黎明姨一起畅谈人生，完成十集的录音。 为此，杨雁雁也非常用心，录音第一天见面时，还打扮成黎明姨的模样，两人一见面话匣子就大开，聊得不亦乐乎，停不下来。更甚的是，黎明姨还聊到人有三急都不愿意上洗手间，要雁雁陪着去才行。此外，录音期间，黎明姨一度谈到哽咽痛哭，连制作人和录音师都潸然泪下。

黎明姨到底走过一段怎样的坎坷道路？他如何捕捉着风光岁月？怎样看待流逝的青春？用什么跨过那一段侵蚀心灵的伤痛？这些她都会在Ais Kacang 《造梦者 – 黎明姨》 里述说。

《造梦者 – 黎明姨》 将于1月19号首播，每逢星期五更新一集，千万年不要错过！让黎明姨亲口告诉你，她的精彩一生。

可到上网www.aiskacang.com.my 或下载手机应用程式 Ais Kacang收听。

编辑：Angel 迎晶

日期：17/1/2018