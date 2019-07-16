颖宝回归！赵丽颖产后现身包裹严实

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赵丽颖产后现身！7月16日，颖宝一早现身北京机场，身穿蓝紫色长裙和白色帆布鞋，戴着帽子口罩包裹严实，无名指戴着婚戒，身材苗条腰肢纤细，状态十分不错。这也是赵丽颖产后首度公开现身，独自推行李，见有镜头在拍后捂着脸往前走。但有粉丝认出赵丽颖时，颖宝也贴心为粉丝送上签名。据悉，赵丽颖自3月8日诞下儿子后一直处于休息调养阶段，此前未有公开露面。

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