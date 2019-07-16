娱乐 Entertainment明星 Celebrity 颖宝回归！赵丽颖产后现身包裹严实 by Tofu 16 July 2019 written by Tofu 16 July 2019 Advertisement 赵丽颖产后现身！7月16日，颖宝一早现身北京机场，身穿蓝紫色长裙和白色帆布鞋，戴着帽子口罩包裹严实，无名指戴着婚戒，身材苗条腰肢纤细，状态十分不错。这也是赵丽颖产后首度公开现身，独自推行李，见有镜头在拍后捂着脸往前走。但有粉丝认出赵丽颖时，颖宝也贴心为粉丝送上签名。据悉，赵丽颖自3月8日诞下儿子后一直处于休息调养阶段，此前未有公开露面。 Advertisement Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 哈哈愿望成真，喜得巨蟹女儿！ next post 「王牌特工」前传电影《The King’s Man》先导预告片和海报曝光！ You may also like 承认犯下性侵罪，姜至奂正式被解除合约！ 16 July 2019 「王牌特工」前传电影《The King’s Man》先导预告片和海报曝光！ 16 July 2019 哈哈愿望成真，喜得巨蟹女儿！ 16 July 2019 日本电影《KINGDOM》5大看点 15 July 2019 姜至奂涉嫌性侵案新进展！受害女性报警13次失败！ 15 July 2019 爆高云翔董璇已离婚！ 15 July 2019 TFBOYS六周年全新写真 化身制服系男友 网友激动直呼「瞬间被制服了」！ 15 July 2019 易烊千玺开通微博6年啦！ 15 July 2019 《德鲁纳酒店》首播收视突破《鬼怪》记录！ 15 July 2019 「鹰眼」连发3首单曲，难道要转行当歌手了？ 15 July 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.