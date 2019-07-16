主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment 颖宝回归！赵丽颖产后现身包裹严实
娱乐 Entertainment明星 Celebrity

颖宝回归！赵丽颖产后现身包裹严实

by Tofu
written by Tofu
颖宝回归！赵丽颖产后现身包裹严实
Advertisement

赵丽颖产后现身！7月16日，颖宝一早现身北京机场，身穿蓝紫色长裙和白色帆布鞋，戴着帽子口罩包裹严实，无名指戴着婚戒，身材苗条腰肢纤细，状态十分不错。这也是赵丽颖产后首度公开现身，独自推行李，见有镜头在拍后捂着脸往前走。但有粉丝认出赵丽颖时，颖宝也贴心为粉丝送上签名。据悉，赵丽颖自3月8日诞下儿子后一直处于休息调养阶段，此前未有公开露面。

Advertisement

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

承认犯下性侵罪，姜至奂正式被解除合约！

「王牌特工」前传电影《The King’s Man》先导预告片和海报曝光！

哈哈愿望成真，喜得巨蟹女儿！

日本电影《KINGDOM》5大看点

姜至奂涉嫌性侵案新进展！受害女性报警13次失败！

爆高云翔董璇已离婚！

TFBOYS六周年全新写真 化身制服系男友 网友激动直呼「瞬间被制服了」！

易烊千玺开通微博6年啦！

《德鲁纳酒店》首播收视突破《鬼怪》记录！

「鹰眼」连发3首单曲，难道要转行当歌手了？

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More