音乐版权被转手Bieber经纪人，Taylor Swift发文控诉遭霸凌

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7月1日早，Taylor Swift 在其Tumblr更新长文，控诉其前6张音乐版权被转卖给对自己长期霸凌的经纪人Scooter Braun。她声称，自己曾多次欲取得自己的唱片版权，却只得到与Big Machine唱片公司续约作为交换条件，对于如今音乐版权被转手感到不快，并称这一切商业行为“恶心”。

Taylor在文中也写道：“当Scooter Braun向全世界宣布购买我的版权时，我满脑子想到的都是多年来我从他那里受到的不断的、有控制欲的欺凌。”她还列出了金·卡戴珊和坎耶·韦斯特在2016年曾精心策划了一段非法录制的电话录音片段泄露，Kanye West还组织了一段报复色情音乐视频，在视频中泰勒的身体被“扒光。”

Taylor还上传了一张比伯2016年的ins截图，照片中比伯正和Scooter和坎耶正在视频通话，并配上了“Taylor swift what up”。

Taylor说“Scooter Braun剥夺了我毕生的工作成功(指音乐版权)，我没有机会买它。从本质上讲，我的音乐遗产将掌握在试图摧毁它的人手中。” Halsey、Cara Delevingne、Katy Perry、Martha Hunt、Iggy Azalea、Jack Antonoff等人则发文表达对Taylor Swift的支持。

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随后，Justin Bieber也在其IG回应，表示对当年发布的贴文感到抱歉，并力撑经纪人Scooter不是坏人。另外，Justin也表达了对Taylor公开控诉的行为的不满，称其是在博同情，“你把这件事搬到社交媒体上让大脚讨厌Scooter是不公平的，你想通过那则公开的贴文达到什么目的？看起来是为了获得同情，好让你的粉丝去霸凌他。”

文中，Justin也表示，“我和Scooter都是爱你的，我只是觉得沟通是解决问题的唯一方法，把事情搬到网上来我不觉得能结局任何问题。我和Scooter都愿意和你交流去解决矛盾，我们都希望你拥有最好的。” 最后更说明他自己通常不会在网络上对这类事情进行回击，但此件事已经攻击到了他爱的人。

Scooter Braun为多位美国流行天王、天后的经纪人，其负责经纪管理的艺人包括：Justin Bieber、Adriana Grande、Demi Lovato等。

（新闻整理：新浪娱乐、凤凰网娱乐）