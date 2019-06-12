韩媒曝iKON队长B.I（金韩彬）涉嫌吸毒聊天记录？！警方调查：「涉嫌者为减轻罪行才提B.I」 最后推翻陈述

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今日（12日），韩国媒体「DISPATCH」公开了YG组合iKON 队长B.I金韩彬涉嫌吸毒的聊天记录！

报导指出，警方早在3年前（2016年4月）掌握相关消息，警方是通过毒品嫌疑犯A某之审讯，掌握B.I涉嫌购买超强幻觉剂LSD的聊天纪录和证据，但至今尚未对B.I进行传唤与说明。由对话内容可得知，B.I在2016年4月与A某的聊天室中一直谈论毒品，B.I本人也透露吸食大麻的事实，并要求购买超强幻觉剂LSD，但警方没有传唤B.I。

YG方面在10日接受Dispatch电话采访时表示:”YG正在严格进行艺人的药物管理”，”B.I与2016年毒品事件无关”。”YG每2个月在美国购买1次<简易毒品诊断工具>，自行进行药物反应检查。iKON也在活动之前(在公司内)做了尿检。当时包括B.I在内，没有任何成员有药物阳性反应。A某在警方调查中为了减轻自己的罪行才提到了B.I的名字。YG确认了A某的陈述内容，要求他与本公司见面并纠正(陈述)。A某在第三次调查中推翻了陈述。”

对此，警方的说法为，A某在第三次审问中推翻其陈述，并表示：「B.I确实曾要求毒品，但实际上没有给予」，所以没有对B.I进行调查。而A某翻供的原因，据报导指出，是B.I所属社YG娱乐以支付律师费为代价，要求A某翻供。

近期因胜利「夜店事件」、梁铉锡代表涉嫌性贿赂等而备受争议的YG娱乐，在此情况下又出现B.I的毒品嫌疑，引起大众关注。

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资料来源：KSD Star Daily、Dispatch