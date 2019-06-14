韩国YG娱乐代表梁铉锡宣布「下台」

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韩国YG娱乐代表梁铉锡宣布卸下一切职务。此前有多家媒体爆料，梁铉锡2014年7月为访韩的两名东南亚富豪安排了有偿陪侍女性，对此YG娱乐公司表示了否认，梁铉锡也通过公司内部群发邮件表示没有做过会让公司蒙羞的事情。

YG旗下的胜利、金韩彬等多个艺人涉负面新闻，梁铉锡本人也被指涉性招待案、介入毒品调查。 梁铉锡14日发布公文说：“对喜爱YG和所属艺人的粉丝们感到非常抱歉。尽管有很多批评，但我还是默默工作，对我的各位管理人员和普通职员表示由衷的歉意。对于现在这种口无遮掩、羞耻的话被毫无分别地当作事实来报道的状况，我一直怀着耐心忍耐。但是好像很难再继续了。我认为绝对不能再让YG所属艺人和歌迷们因为我而受到伤害。我打算从今天开始放下YG的所有职责和所有业务，正式宣布将辞去YG代表一职。”

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他表示：“YG能够早日稳定下来是我真心希望的事情。最后，我相信现在媒体报道和口传的事实关系将在今后的调查过程中揭开所有真相”。

此前，在iKON原成员金韩彬疑似吸毒案中，梁铉锡被指曾介入金韩彬毒品嫌疑调查。梁铉锡为涉毒人员韩瑞熙委任律师并要求其为金韩彬翻供，而在之后的几次警方调查中，YG委任的律师一直陪同韩瑞熙一起出席调查，而韩瑞熙也一改之前的供述，称没有将毒品交给金韩彬。

（新闻来源：新浪娱乐）