韩国节目《QUEENDOM》确定推第2季！网友：如果是男团，会引起粉丝战争！

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韩国节目《QUEENDOM》主打韩国女团之间竞技，早前播出后大受欢迎，受到外界好评，特别是总决赛每一团都是竭尽全力，表演舞台就像演唱会般精彩，现在确定将推出第二季！

根据韩国媒体的报导，《QUEENDOM》在2019年8月播出后大受欢迎，现在确定要制作男团版本的《KINGDOM》了，相关人员透露近期Mnet电视台正式决定制作后，正在思考安排新的阵容。不过Mnet回应表示：“确定有第二季，但还没决定要以男团还是女团为主。”

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对此，韩国网友纷纷表示“《KINGDOM》真的做下去会引起战争的，不是开玩笑的，是真的会有粉丝圈战争”、“不管怎麽说男偶像的粉丝这麽多，如果真的做《KINGDOM》一定会引起战争的吧”、“别做《KINGDOM》继续做第二季吧，然后改成女SOLO歌手形式，找请夏、李遐怡、SOMI、佳人、泫雅”。

据悉，《QUEENDOM》第一季邀请了MAMAMOO、Oh My Girl、Lovelyz、AOA、(G)I-DLE和朴春参加，出道时间最短1年，最长时间11年，将年资不同的女团和SOLO歌手号召在一起激荡出不同火花，尤其是女团打破了以往的甜美清新印象展现不同魅力，获得高度好评。

希望摘自：ettoday

照片摘自网络