韩国百想艺术大赏入围名单出炉！《夫妻的世界》、《梨泰院CLASS》、《德鲁纳酒店》都有份入围！[内有入围名单]

韩国第56届百想艺术大赏入围名单曝光，分为电视部门和电影部门，完整入围名单如下，颁奖典礼将会在6月5日举行。电影方面，年度大片《Parasite》成功入围12项提名！至于电视剧方面，则堪称“神仙打架”！
电视剧入围名单
电视部门最佳作品奖
《山茶花开时》《爱的迫降》《棒球大联盟》《Kingdom》《Hyena》
最佳导演奖
金成允《梨泰院class》
毛万日《夫妻的世界》
李政孝《爱的迫降》
郑东允《棒球大联盟》
车英勋《山茶花开时》
最佳剧本奖
金露利《Hyena》
朴智恩《爱的迫降》
李信华《棒球大联盟》
李友静《机智的医生生活》
林相村《山茶花开时》
最佳男主角
姜河那《山茶花开时》
南宫珉《棒球大联盟》
朴叙俊《梨泰院class》
朱智勋《Hyena》
玄彬《爱的迫降》
最佳女主角
孔晓振《山茶花开时》
金惠秀《Hyena》
金喜爱《夫妻的世界》
孙艺珍《爱的迫降》
李知恩 / IU《德鲁纳酒店》
最佳男配角
金永敏《夫妻的世界》
梁景元《爱的迫降》
吴政世《山茶花开时》
刘在明《梨泰院class》
全硕浩《Hyena》
最佳女配角
权娜拉《梨泰院class》
金善英《爱的迫降》
徐智慧《爱的迫降》
孙丹菲《山茶花开时》
廉慧兰《山茶花开时》
最佳新人男演员
金姜勋《山茶花开时》
安普贤《梨泰院class》
安孝燮《浪漫医生金师傅2》
邕圣祐《十八岁的瞬间》
李宰旭《偶然发现的一天》
最佳新人女演员
金多美《梨泰院class》
全美都《机智的医生生活》
全汝彬《爱情体质》
郑智素《谤法》
韩素熙《夫妇的世界》
新闻摘自：新浪娱乐
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