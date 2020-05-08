韩国百想艺术大赏入围名单出炉！《夫妻的世界》、《梨泰院CLASS》、《德鲁纳酒店》都有份入围！[内有入围名单]

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韩国第56届百想艺术大赏入围名单曝光，分为电视部门和电影部门，完整入围名单如下，颁奖典礼将会在6月5日举行。电影方面，年度大片《Parasite》成功入围12项提名！至于电视剧方面，则堪称“神仙打架”！

电视剧入围名单

电视部门最佳作品奖

《山茶花开时》《爱的迫降》《棒球大联盟》《Kingdom》《Hyena》

最佳导演奖

金成允《梨泰院class》

毛万日《夫妻的世界》

李政孝《爱的迫降》

郑东允《棒球大联盟》

车英勋《山茶花开时》

最佳剧本奖

金露利《Hyena》

朴智恩《爱的迫降》

李信华《棒球大联盟》

李友静《机智的医生生活》

林相村《山茶花开时》

最佳男主角

姜河那《山茶花开时》

南宫珉《棒球大联盟》

朴叙俊《梨泰院class》

朱智勋《Hyena》

玄彬《爱的迫降》

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最佳女主角

孔晓振《山茶花开时》

金惠秀《Hyena》

金喜爱《夫妻的世界》

孙艺珍《爱的迫降》

李知恩 / IU《德鲁纳酒店》

最佳男配角

金永敏《夫妻的世界》

梁景元《爱的迫降》

吴政世《山茶花开时》

刘在明《梨泰院class》

全硕浩《Hyena》

最佳女配角

权娜拉《梨泰院class》

金善英《爱的迫降》

徐智慧《爱的迫降》

孙丹菲《山茶花开时》

廉慧兰《山茶花开时》

最佳新人男演员

金姜勋《山茶花开时》

安普贤《梨泰院class》

安孝燮《浪漫医生金师傅2》

邕圣祐《十八岁的瞬间》

李宰旭《偶然发现的一天》

最佳新人女演员

金多美《梨泰院class》

全美都《机智的医生生活》

全汝彬《爱情体质》

郑智素《谤法》

韩素熙《夫妇的世界》

新闻摘自：新浪娱乐

照片摘自网络