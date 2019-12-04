韩国歌手Kang Daniel被爆患上忧郁症！回归活动面临中断！

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Kang Daniel 所属公司KONNECT表示：“ Kang Daniel 今年上半年开始因为免疫力低而频繁出现健康恶化，心理也出现不安症状，到医院检查被诊断为“忧郁症和恐慌障碍”，之后一直在接受心理治疗和药物处方。 但是最近他表示不安症状加剧，为了保障艺人的健康和安全，我们认为应该让他获得充分的休息和安定。 因此取消了原定今日上午进行的MBC MUSIC《SHOW！ Champion》事前录制，以后的回归活动已经变得很艰难。 为了姜丹尼尔恢复健康，将动员所有可能的办法给与支援。 希望大家对于他的健康和日后活动不要进行过度臆测和误会。 ”

另外，Kang Daniel早前参加《The show》直播获得第一名，但分数计算被怀疑造假，甚至还有网友在网路上对他言语攻击！《The show》播出之后，许多网友指出获得第1的 Kang Daniel 音源周榜排名中只有一个进入了100位，而且不发售实体专辑，也就是0销量，但为什么“音源+专辑”的分数却是 AOA 的三倍多。排在第2的男子团体 ASTRO 音源榜排名没有进入100，专辑销量比 AOA 还低，但“音源+专辑”分数也比 AOA 高，这就引起争议。

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Kang Daniel 随后上传文章称每天被恶语攻击心很累，“Wanna One 演唱会结束后跪着的照片和我的感情成为了笑柄，我的所有行动都在被过滤之后无条件地被带偏到不好的那一面。我热爱的音乐和舞台被当成垃圾，我珍惜的粉丝们被嘲笑，我的家人替我挨骂，不知从什么时候开始，喜欢我变成了一种罪。” 也说“希望谁来救救我就好了！”

对此，有网友认为这篇文章很矫情，造假就活该挨骂；也有网友认为大家应适可而止，“这个帖子也已经删掉了，拜托对他少些恶意。”

资料摘自：KSD/Sina

照片摘自网络