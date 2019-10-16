韩国媒体曝经纪公司和《101》节目组相互勾结！X1只有5人是靠实力出道~

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《Produce X 101》的造假事件继续延烧，MBC电视台《PD手册》节目日前就揭露有娱乐公司和节目组勾结，以不正当手段让公司练习生最终入选X1。

一名练习生在接受采访时透露，《Produce X 101》开拍后没多久，练习生们就感觉到了节目组对有关公司练习生的特别关照，以至于当时练习生中流传着“《Produce X 101》是Starship专用”，“Mnet是Starship频道”等传闻，这名练习生表示节目开拍后没多久他就认定最终出道的练习生中一定会有这间公司的练习生。

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另一名参加过《Produce X 101》的练习生则透露，Starship公司练习生有一次在节目组公布之前就提前知道竞赛曲目并泄露给别人而引发过争议，当时面对大家的追问，这名练习生表示是舞蹈老师告诉了他竞赛曲目是哪一首歌曲。

对此，某娱乐公司代表就说，《Produce X 101》这种选秀节目有一定程度的幕后操作在业界早已是公开的秘密，公司和电视台的关系和资金实力都会影响练习生的出道，一些中小规模的经纪公司在让练习生参加选秀节目时根本就不指望公平的竞争，只能寄望在内部分配过后剩下的那些名额，并认为《Produce X 101》最终11个出道名额中，大概有5个是靠实力决定的。

据悉，Starship公司是这一次警方的调查对象。

新闻摘自：Sina娱乐/Soompi

照片摘自网络