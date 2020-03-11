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韩国「KBS电视台员工」确诊新冠肺炎！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
韩国「KBS电视台员工」确诊新冠肺炎！
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根据韩国媒体11日晚报道，韩国KBS电视台因子公司职员被确诊为“新冠肺炎”，在汝矣岛总公司大楼执行防疫措施，24小时停止使用。

韩国新冠肺炎（COVID-19）确诊病例自2月下旬至今天天暴增，许多影视圈活动都受到影响，不过疫情可能将面临新一波冲击。韩国三大电视台之一的KBS，10日晚间惊传「员工确诊罹患新冠肺炎」，消息已获得证实。KBS电视台10日表示：“在汝矣岛总公司工作的KBS商务公司负责环境的职员A某被确诊为”新冠肺炎“，因此根据应对方针采取了隔离和防疫等紧急应对措施。”

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据KBS透露，A某于9日向公司报告儿子被确诊为“新冠肺炎”，KBS商业公司对A某等职员采取了隔离措施后，对A某进行了检查。结果A某在10日晚上被确诊。随着确诊患者的出现，KBS 24小时停止使用A某负责清扫工作的（누리동）建筑物，并采取了防疫措施。另外，将对与A某有过密切接触的11名同事进行检查，并调查是否有其他密切接触者。


由于电视台出入许多艺人、演艺圈相关人员，消息一出也令粉丝们惊吓的说：「天阿！他到底接触过谁？」更有粉丝无奈表示：「《Music Bank》都禁止粉丝去现场了，结果居然是内部人员确诊。」不过电视台也表示，该名员工为「KBS商务」环境部门的员工（清洁工），因此工作时都有配戴口罩和橡胶手套。

 

新闻来源：新浪娱乐  &  ETtoday

 

 

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