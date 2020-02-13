韩剧《阿斯达》宣布开拍第2季！网友纷喊：还有谁想看啊~

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韩剧《阿斯达年代记》耗巨资打造梦幻场景，早前播出的时候不止收视率低迷，剧中演员包括宋仲基、张东健以及日本艺人唐田英里佳都接连出事，就连导演金元锡都辞去工作。

不过，制作公司Studio Dragon 今天宣布9月开拍第2季，令外界相当意外！由于有传言演员皆有意愿继续演出，这就引起许多韩国网友的反弹，纷纷留言狂酸“把不伦女、离婚男去掉”、“张东健自己看着办退出吧”、“第二季还有谁想看”。

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《阿斯达年代记》打着全新题材、重金打造大场景、宋仲基退伍后首度回归等话题，2019年6月播岀时，受到很多人关注。不过虽然故事内容新颖，但却没有吸引到韩国观众，不少人直呼“看不懂内容”、“剧情太复杂”，不仅如此，戏剧播岀没多久，宋仲基就和宋慧乔爆出离婚新闻，收视率一路低迷，剧组原本信誓旦旦表示“会推出第二季”，剧终后却迟迟没有消息。

张东健早前陷入约炮丑闻，他和朱镇模多年前的聊天讯息遭到骇客外洩，聊天却都是讨论女生外貌、比基尼以及约炮等内容，虽有网友替他们缓颊“男生之间的话题难免谈到女生”，但形象依旧受到打击。另外，日本演员唐田英里佳又爆出和男星东出昌大不伦恋，出演的演员接连出事，也影响到剧迷的心情。

制作公司Studio Dragon也证实续集会“最快9月、最晚10月开拍”，有传除了已在剧中领便当的演员，其余演员都极有可能继续出演。此消息一出，网上一片反对声浪。

新闻摘自：ettoday

照片摘自网络