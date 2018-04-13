韩剧《经常请吃饭的漂亮姐姐》全剧高甜撒狗粮，原形竟是宋宋夫妇？！

韩国JTBC电视台新韩剧《经常请吃饭的漂亮姐姐》于3月30日开播，首播当日以收视率4.008%拿下最佳首播成绩，播出以来也一直深受观众们的喜爱和关注。这部韩剧也在4月第一周“TV话题度”榜单中排名首位。《经常请吃饭的漂亮姐姐》是由安畔锡导演执导，他曾经拍出《白色巨塔》、《密会》、《妻子的资格》等经典作品，男女主角则由近期人气急升的男神丁海寅和阔别小荧屏5年再度复出的女神孙艺珍两位出演。

安畔锡导演透露《经常请吃饭的漂亮姐姐》这部剧的灵感是来自宋宋夫妇，而剧名实际上是取自宋慧乔之口。宋慧乔在还没公布与宋仲基的恋情前，她曾在2017年2月接受《Wkorea》采访时提到了宋仲基，当记者问她是否相信男女之间没有纯友谊时，她认同并说好像是对的，对她而言没有男性朋友，像她与同公司较亲近的刘亚仁和宋仲基的关系，就仅是个经常请吃饭的漂亮姐姐而已。随之，宋仲基与宋慧乔公开了恋情，恋情修成正果也结婚了。导演迷上了这个说法，便生产出这部狂撒狗粮、甜得不要不要的姐弟恋题材电视剧。

近年“姐弟恋”题材一直都是韩剧的大势，如《听见你的声音》、《太阳的后裔》、《蓝色大海的传说》等多部夯剧都是以姐弟恋作为题材。《经常请吃饭的漂亮姐姐》就如同剧名一样，是一部关于姐弟恋的故事。这部剧讲述尹珍雅（孙艺珍饰），是一个35岁的平凡的上班族，做着平凡的工作，谈着平凡恋爱的女人。然而，尹珍雅却发现男朋友竟然出轨并与她分手。如果要说平凡的生活中还有什么比较欣慰的事，就是闺蜜的弟弟——从小一起长大的徐俊熙（丁海寅饰），结束三年的海外工作回国了。尹珍雅和徐俊熙重逢后因都在同一栋办公楼上班，于是常有机会一起吃饭。徐俊熙常撒娇地对尹珍雅说的话就是：“姐姐，请我吃饭吧！”徐俊熙对尹珍雅有着超越朋友姐弟的情愫，苦恼到底要不要向姐姐表达心意。

最后有没有表白？成功了吗？自己去追看就知道了咯！

编辑：枫敏 / Angel 迎晶

资料来源：新浪

图片来源：韩国JTBC官方网站