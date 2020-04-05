韩剧《你好再见，妈妈》剧中轻生女故事竟是韩国真人真事！

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韩剧《你好再见，妈妈》29日播出一集中，揭晓在“鬼朋友”群中轻生女朴惠珍（裴允京 饰）轻生的故事。朴惠珍为了实现小时候的梦想，努力学习并进入大型时装公司当上时尚杂志社编辑，未料却遭同事排挤，最终选择走上绝路。

这集播出后，有网友发现剧中朴惠珍的故事是真人真事改编。4年前在韩国曾发生一位非常有才华的服装设计师，到某时尚公司当实习生遭霸凌，她选择走上绝路，连男友也在悲痛与愤怒下随她而去。

这件真实事件曾经在2018年时，由MBC调查性新闻节目《PD手册》中揭露惊人真相。事件主角是一名过世时满29岁的元姓女子，主修服装设计的她，2011年更曾在时尚竞赛获得大会优胜，对时尚拥有高度的热情外，实力也非常出众，因为知道自己起步晚，2016年便申请到韩国一知名企业担任时尚事业的实习生。



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然而根据她与男友的对话，她在公司遭到前辈集体排挤与霸凌，母亲也受访说「里面有7个人接连欺负她，比方说一个人乱丢垃圾，另一个人就会指使她（女儿）去整理垃圾桶，或是要她整理线卷跟颜色，她们却又故意把整理好的弄乱，要她重新做一次。」



更可怕的是要求元女徒手捡垃圾的时候，却突然把大头针丢在地上要她捡，或是明明要自己把衣服带去开会，却全都不带，要求元女扛几十件衣服爬楼梯等，她母亲伤心的说，「她男友曾经对我说过，女儿在厕所哭着向他诉苦」。元女曾对友人留下「我正遭到排挤」、「看来他们是要我死」、「我若不在就不会再发生这种事了」等讯息，而最终在2016年2月底选择自我了结，而深爱她的男友在知道被霸凌事实，却无法阻止悲剧发生，悲愤之下在1个月后于手机留下遗言，最终也做出轻生选择。

而令元女母亲愤怒的是，公司不但不承认有霸凌事件，更直指她女儿有忧郁症倾向，当然所有公司前辈、同事也都没有任何人到女儿灵堂致意。

而韩剧《你好再见，妈妈》剧组则因「为了更安全的制作」也宣布停播一周。

资料来源：ettoday

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