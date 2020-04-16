韦礼安受访一半突掩面痛哭 无预警宣布分手11年女友：我们需要空间跟时间

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金曲创作才子韦礼安暌违4年，推出全新创作专辑《Sounds of My Life》，15日举办媒体抢听会，播放新歌《记得回来》后，他突被触动情绪掩面痛哭了许久，访谈一度中断，哽咽说：「会想到过去这3年，突然在短时间经历了很多悲欢离合，包括亲人离去、自己开公司，这张专辑我也义无反顾的制作，压力累积了很久，已经有好一阵子失眠了，到今天有点爆发」。

韦礼安事后受访坦言自己第一次如此崩溃，「演唱会都没有这样，是各种原因，心情很五味杂陈，我自己也吓到」，由于新歌《记得回来》是讲述道别心情，被媒体问及是否和感情有关时，他也大方承认：「现在是单身的状态，一阵子了」，证实和交往11年的圈外女友情已逝。

事实上，2人交往约11年，韦礼安前年陷入合约纠纷时，他曾受访表示家人、女友都在一旁支持，透露想等事业稳定一点再想结婚的事，如今恋情告终，令人震惊。

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谈及分手原因，韦礼安低调表示2人是协议分开，且彼此祝福，确切分手时间则不透露，「很难说是什么东西，在一起很久了，没有单纯是什么原因造成，终究还是2人的事情，太多细节都只会更多的伤害，我们都需要一些空间跟时间」，他也感性地说：「我是双鱼座，可能50年后听到这首歌还很有感觉，当公众人物的另一半很辛苦」。

韦礼安这次新专辑也收录为朋友爱上不该爱的人而创作的《不用告诉我》，借此来疗愈朋友失恋的痛苦，至于自我疗愈他分享：「我会听音乐、痛哭，现在比较常找朋友聊聊天，小酌一番，排解压力」。

近年他遭逢合约纠纷、至亲离世、感情生变，但韦礼安坚强地说：「我会用比较正面角度去看，理性地跟自己说这是生命给我的课题，我相信经历这些我一定会成长，跨越30岁就开始有各种关卡，强迫我去成长，回头去看好像有点懂了，生命就是要我去学习往未来看」。

愿韦礼安的烦恼正如新歌《一口一口》，把烦恼和忧愁都吃掉

资料来源：ettoday