非艺术爱好者之闲人免click

前大马艺术学院讲师王艺融说他的书法作品以字抒情，以诗入画。他重视“当下” 的感受。

品味斋画廊的郑君南先生说他是一个创作型的书画家，用20 年的时间从​​传统出发，到面对当代艺术的改变，他始终舞动书法的线条来记录他的情感。

谢忝宋博士说，中学时期的他，爱上书画，然后他考上了马来西亚艺术学院，纯美术系，主修水墨科，专研金石书画。转眼毕业20年，即使艰苦，但他依然坚守，不曾放弃，一直把守他专业的书法。二十年的生活历练与处事修持中的感悟，他在寻找创作时的发现。

他，是传统书法与艺术科班出身的王嘉堃。倘若你喜欢书法，如果你想一探一个用超过20年来钻研和修炼书画的人之作品精华，你不能错过 《辋川集 》王嘉堃书法个展。《 Ong Chia Koon Calligraphy Solo Exhibition 》。

《辋川集》作于开元末年。王维中年以后，隐居辋川，过着亦官亦隐、啸傲林泉、隐避消俗的山居生活，与友人裴迪赋诗唱和，为辋川二十景各写了一首诗，共得四十篇，结成《辋川集》。王嘉堃采用“行草”书体呈现这四十首诗， 并保留了传统行草的笔势之牵连，线条的延绵，和字体结构的简化。不同的是，他改变了纸张的尺寸，改变了整体框架的形式。他把四份独立的斗方合成一体，中央腾出的十字间隔，造成笔墨有“跨越空间”的视觉效果。然而实际书写时，笔触是不断的，因而笔意也不断。套嘉堃的说法：“它不是隔阂，而是变化”。

怡保 品味斋画廊本着《 艺术生活化， 生活艺术化》的理念，提供一个空间让艺术家与艺术爱好者交流，同时推动艺术多元化，让艺术市场百花齐放，以达到生活与艺术结合。欢迎艺术爱好者出席交流。

日期：3月 3日至3月10日

时间: 12 pm 至 5 pm

地点：怡保 品味斋画廊 Pin Wei Zhai Art Gallery

Facebook : pinweizhaiartgallery@gmail.com

地址：A-3-2, 3 th Floor, 1 Jalan Persiaran,

Greentwon 2, Greentwon Business Center,

30450 Ipoh, Perak. Malaysia.

Waze : Hong Leong Bank Greentwon Business Center

( 画廊在 丰隆银行楼上3 楼 )

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0176226 133( June Pang)

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